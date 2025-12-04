Colgate-Palmolive nombra a Riccardo Ricci en su centenario en México

Colgate-Palmolive anunció el nombramiento de Riccardo Ricci como nuevo Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General para México, con la responsabilidad de impulsar el crecimiento sostenido y estratégico de la compañía en uno de sus mercados más importantes. Ricci, quien recientemente encabezó las operaciones de Colgate-Palmolive Brasil, asume este rol clave para fortalecer la presencia de la empresa en el país.

Con una trayectoria de más de dos décadas dentro de la compañía, Ricci inició su carrera en Colgate-Palmolive Italia en 1997. Desde entonces, ha desempeñado posiciones de liderazgo como Director de Ventas en Portugal, Gerente General en Italia, Gerente General de la División Asia-Pacífico en Tailandia e Indochina, Vicepresidente y Gerente General en la Región Nórdica, así como Vicepresidente de Ventas en la División Europa.

Su llegada a México coincide con un momento histórico: Colgate-Palmolive celebra 100 años en el país, consolidándose como uno de los mercados estratégicos a nivel global. Este éxito se ha construido con base en valores que guían a la compañía desde sus orígenes: Nos Cuidamos, Somos Inclusivos y Tenemos Valentía.

A lo largo de su historia en México, Colgate-Palmolive ha desarrollado marcas que hoy son auténticos referentes en los hogares del país, como Suavitel, Fabuloso, Axión, Neutro Balance y Caprice. Muchas de estas marcas nacieron en México y han logrado trascender fronteras, manteniendo conexiones emocionales con los consumidores gracias a su calidad y confiabilidad.

Ricci destacó que este legado centenario representa una profunda responsabilidad social y educativa para la empresa. Señaló que el propósito de Colgate-Palmolive va más allá de ofrecer productos de alta calidad, enfocándose también en educar al consumidor, especialmente a las nuevas generaciones de mexicanos, contribuyendo de manera activa al bienestar social.

Al proyectar el futuro, Ricci subrayó que la visión de la compañía se enfoca en dos ejes fundamentales: la innovación continua y el desarrollo sostenible. Afirmó que Colgate-Palmolive seguirá ofreciendo productos de alta calidad con propuestas innovadoras para todos los consumidores, independientemente de su nivel de precio. Su objetivo, afirmó, es continuar avanzando guiados por los valores que han caracterizado a la empresa durante un siglo, construyendo un futuro más saludable para todas las personas.