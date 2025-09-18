Index refrenda compromiso con el T-MEC y llama a fortalecer la integración regional

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (index) dio a conocer su postura tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sobre la oportunidad de presentar comentarios en torno al funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El organismo destacó que la industria manufacturera de exportación aporta el 62% de las exportaciones mexicanas, principalmente dirigidas a Estados Unidos, lo que convierte a este sector en pieza clave para la competitividad del acuerdo comercial.

Humberto Martínez Cantú, presidente de index Nacional, señaló que los aranceles impuestos recientemente por el gobierno estadounidense podrían representar un riesgo para la revisión del T-MEC y para la integración productiva regional. No obstante, subrayó que el Consejo ha mantenido un intenso cabildeo en Washington, con congresistas y autoridades, con el objetivo de posicionar a México como un socio estratégico y no como un competidor.

Index recordó que cuenta con 18 asociaciones en todo el país, así como con comités especializados en comercio exterior, relación bilateral y asuntos internacionales, además de una oficina en Washington, D.C., lo que les otorga la capacidad para aportar análisis y propuestas técnicas en el proceso de revisión del acuerdo.

“El Gobierno de México, la Secretaría de Economía y el gabinete económico pueden contar con los comentarios del Consejo Nacional index, enfocados en construir propuestas para un mejor futuro del T-MEC y de nuestro país”, puntualizó Martínez Cantú, al reiterar la disposición del organismo para trabajar de manera conjunta con las autoridades de México y Estados Unidos.