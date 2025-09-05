Volkswagen Group y AWS extienden alianza para impulsar fábricas con inteligencia artificial

Volkswagen Group anunció la extensión por cinco años de su colaboración con Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de consolidar la Digital Production Platform (DPP), la nube industrial que conecta 43 plantas en Europa y América mediante inteligencia artificial y tecnologías digitales de última generación.

Con esta alianza, el Grupo busca optimizar procesos productivos, reducir costos de TI y acortar los tiempos de salida de nuevos modelos al mercado, preparando además el camino hacia los vehículos definidos por software (SDVs).

“La DPP es el sistema nervioso digital de nuestras fábricas y la llave para un futuro de producción impulsado por la inteligencia artificial”, destacó Hauke Stars, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen Group para IT.

Actualmente, la compañía ya opera con más de 1,200 aplicaciones de IA en áreas como control de calidad, mantenimiento predictivo y eficiencia energética. En la planta de Poznań, Polonia, la inteligencia artificial permitió reducir en 12 % el consumo eléctrico, con una disminución directa de emisiones de CO₂.

“Al integrar desarrollo y manufactura mediante datos habilitados por IA, estamos creando las condiciones para llevar nuestros vehículos a los clientes aún más rápido”, señaló Christian Vollmer, miembro del Consejo de Dirección de la Marca Volkswagen para Producción y Logística.

Desde AWS, la alianza también se interpreta como un paso clave para la manufactura inteligente.

“Volkswagen Group está estableciendo nuevos estándares. Juntos aceleramos soluciones de inteligencia artificial que desbloquearán nuevos niveles de innovación en sus operaciones”, subrayó Kathrin Renz, vicepresidenta de AWS Industries.

La evolución de la DPP permitirá a Volkswagen reforzar su estrategia global de digitalización y abrir camino a la próxima generación de automóviles definidos por software, donde gran parte de las funcionalidades se gestionarán y actualizarán de manera remota.

En el marco de esta estrategia, entre el 7 y 12 de septiembre, el Grupo y sus marcas presentarán nuevas innovaciones bajo el lema: “Tecnología para las personas – Tech for the People”.