BYD presenta en China circuito todoterreno único para vehículos eléctricos

BYD inauguró oficialmente en Zhengzhou el primer circuito todoterreno del país diseñado exclusivamente para vehículos de nueva energía (NEV). Este espacio, pionero en su tipo, busca impulsar la cultura de la movilidad sustentable bajo el concepto de la marca “Tecnología para Todos”.

El nuevo circuito se convertirá en un punto de encuentro para carreras, entrenamientos de pilotos profesionales y experiencias de conducción, integrando ocho zonas: Duna Interior, Anillo de Baja Fricción, Plataforma de Empuje, Piscina para Vadeo, Paddock Dinámico, Pista de Carreras, Parque Todoterreno y un Área de Camping.

Una experiencia de conducción sin precedentes

A diferencia de los trazados convencionales, el Circuito Todoterreno BYD Zhengzhou ofrece escenarios diversos en un solo lugar, desde cruces de agua y ascensos de dunas, hasta conducción todoterreno en distintas condiciones.

La Duna Interior, con una caída vertical de 29.6 metros y una pendiente de 28 grados, fue certificada por Guinness World Records como la instalación más alta y grande del mundo para pruebas de ascenso de dunas con automóviles. Construida con 6,200 toneladas de arena que replican la composición del Desierto de Alxa, permite vivir una experiencia auténtica de manejo sobre dunas.

La piscina para cruces de agua, de 70 metros de longitud, está diseñada especialmente para el modelo YANGWANG U8. Mediante un vidrio de observación subacuático, los visitantes pueden observar cómo el vehículo avanza, gira o retrocede bajo el agua gracias a la plataforma e4, que establece un nuevo estándar de seguridad en escenarios extremos.

Tecnología y seguridad en un solo espacio

El circuito no solo ofrece adrenalina y entretenimiento, sino que también funge como un laboratorio para demostrar tecnologías de seguridad en los NEV. La Plataforma de Empuje (Kick-Plate) reproduce condiciones de carretera helada con superficies pulidas y húmedas, además de placas móviles que simulan pérdida de control, permitiendo a los conductores entrenar en situaciones de emergencia bajo un entorno seguro y controlado.

Con este proyecto, BYD refuerza su compromiso con la innovación, la movilidad eléctrica y la promoción de experiencias que consolidan el futuro de los vehículos de nueva energía en China.