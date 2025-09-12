Conéctate con nosotros

Industria de autopartes apoya medidas arancelarias en México

Publicado

Hace 5 horas

en

Industria de autopartes apoya medidas arancelarias en México

La Industria Nacional de Autopartes (INA) expresó su respaldo a las medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de México, orientadas a proteger sectores estratégicos de la economía frente a importaciones provenientes de países sin tratados de libre comercio.

La INA destacó que las autopartes representan un sector clave para el desarrollo económico del país, ya que México se ha consolidado como el cuarto productor mundial y el principal exportador hacia Estados Unidos, con una participación de una de cada 10 autopartes exportadas a nivel global.

Estos resultados reflejan la competitividad, innovación y calidad de lo Hecho en México, sinónimo de talento, empleos de calidad y cadenas de suministro integradas en Norteamérica.

La Industria Nacional de Autopartes subrayó además la importancia de proteger las inversiones del sector que respaldan los procesos de manufactura en México y cumplen con las disposiciones del T-MEC.

Finalmente, reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México para que las medidas propuestas contribuyan al fortalecimiento de la producción nacional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan México.

