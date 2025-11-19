ABB lanza Ability BuildingPro para optimizar edificios inteligentes y sostenibles

ABB anunció el lanzamiento de ABB Ability™ BuildingPro, una plataforma integral diseñada para conectar, gestionar y optimizar las operaciones de edificios inteligentes en más de 40 países. La solución, construida con estándares avanzados de ciberseguridad, busca acelerar la descarbonización y la transformación digital en sectores como el inmobiliario comercial, educativo, salud, hospitalidad y gobierno.

Al operar como un centro de inteligencia central, BuildingPro unifica los datos de los diferentes sistemas del edificio para mejorar el rendimiento operativo, reducir el consumo energético y elevar la experiencia de los ocupantes. Su arquitectura abierta, basada en openBOS® y tecnología edge, permite una interoperabilidad fluida, incorpora ciberseguridad alineada con normativas internacionales y brinda flexibilidad para integrar futuras herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Soluciones integradas para un control completo

Durante la presentación, ABB dio a conocer también ABB Ability™ BuildingPro Vision y ABB Ability™ BuildingPro Edge Series, dos soluciones complementarias que amplían las capacidades de la plataforma. Al funcionar en conjunto, permiten a propietarios, operadores e integradores de sistemas monitorear, controlar y optimizar el rendimiento de edificios en tiempo real, tanto en instalaciones individuales como en portafolios completos.

“Hoy los edificios deben ser más inteligentes, adaptables, sostenibles y seguros. Con ABB Ability™ BuildingPro ofrecemos a nuestros clientes el control de sus datos para tomar decisiones más inteligentes en tiempo real y avanzar hacia la descarbonización, mientras crean espacios más cómodos y productivos”, señaló Lucy Han, líder de Building Automation en ABB Electrification.

Visualización en tiempo real y decisiones más inteligentes

BuildingPro Vision proporciona una visualización intuitiva y en vivo de lo que sucede en el edificio. Su interfaz web —con planos animados, vistas de activos y tableros— facilita el monitoreo y el control desde una plataforma unificada, con opciones de despliegue en sitio o en la nube.

Por otro lado, BuildingPro Edge Series integra controladores avanzados que procesan datos locales del edificio y garantizan una conectividad segura con la nube. Estos controladores están preparados para habilitar funciones futuras como analítica predictiva y automatización basada en inteligencia artificial.

Tecnología para edificios más sostenibles

Los edificios representan alrededor del 30% del consumo energético global y el 26% de las emisiones. Al permitir visualizar y gestionar los datos energéticos en tiempo real, ABB Ability™ BuildingPro ofrece un camino concreto para reducir consumo, disminuir costos y cumplir metas de sostenibilidad.

Además del desempeño energético, la plataforma contribuye a crear ambientes más saludables, a fortalecer la ciberseguridad y a elevar la resiliencia operativa. Gracias a su arquitectura abierta, se integra fácilmente con equipos existentes y tecnologías inteligentes de última generación, siendo compatible con protocolos como BACnet®, Modbus, KNX, LonWorks y MQTT.

Con esta solución, ABB reafirma su compromiso con la creación de espacios más inteligentes, eficientes y preparados para las demandas futuras del sector.