CNNM respalda legalidad del programa Vivienda para el Bienestar

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) celebró el inicio del proceso de asignación de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), al destacar el papel del notariado como garante de legalidad, transparencia y certeza jurídica.

Durante los días 16 y 17 de diciembre, las y los notarios de México estuvieron presentes en la totalidad de los 154 sorteos realizados en 147 municipios de 30 entidades federativas, dando fe pública de cada procedimiento y acompañando uno de los ejercicios más relevantes de vivienda social en el país.

Garantía de legalidad y transparencia

En el marco de este proceso histórico, el Notariado Mexicano llevó a cabo diversas funciones clave, entre las que destacan:

Dar fe de la legalidad de los procedimientos realizados mediante tómbola pública .

. Validar la correcta integración de los folios de 161 mil personas registradas inicialmente .

. Certificar la asignación de las primeras 31,934 viviendas del programa Conavi.

del programa Conavi. Formalizar las actas de asignación ante notario para los primeros beneficiarios, como ocurrió en Chignahuapan, Puebla.

Con su presencia en campo, el Notariado participó como garante de la legalidad y la transparencia, respaldado por su profesionalismo, preparación técnica e independencia. El CNNM reiteró que las y los notarios de México son de territorio, no de escritorio, acompañando de manera directa a las comunidades beneficiadas.

Reconocimiento al programa Vivienda para el Bienestar

El presidente del CNNM, Not. Ricardo Vargas, reconoció el trabajo de la titular de Sedatu, Edna Vega, y del director general de Conavi, Rodrigo Chávez, por alcanzar la meta de 390,973 viviendas en proceso de construcción durante 2025.

Asimismo, destacó la implementación de un mecanismo de asignación que prioriza a personas no derechohabientes del Infonavit o Fovissste, así como a sectores en situación de vulnerabilidad, entre ellos adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

Alcance nacional y metas de largo plazo

El CNNM precisó que los sorteos se llevaron a cabo en 147 municipios de 30 entidades federativas, ya que el plan operativo actual de Conavi no contempla, en esta etapa, a Veracruz ni a la Ciudad de México.

El programa Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo la construcción de 1 millón 800 mil viviendas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de las cuales 500 mil estarán a cargo de Conavi.

Compromiso con la prosperidad compartida

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano coincidió con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor de la prosperidad compartida, y reiteró su compromiso de colaboración con el Gobierno de México para asegurar que este esfuerzo histórico cuente con la máxima certeza jurídica.

El acompañamiento notarial continuará desde la transparencia del sorteo hasta la escrituración definitiva, garantizando que las familias beneficiarias consoliden su patrimonio con plena seguridad legal