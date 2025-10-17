Reconoce Sedatu el papel fundamental de las mujeres rurales en la construcción de comunidades sostenibles y justas

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, reconoció el papel esencial que desempeñan las mujeres en la construcción de comunidades más justas, sostenibles y prósperas, al tiempo que destacó la puesta en marcha de las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, iniciativa que cumple con el Compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar los derechos agrarios de 250 mil mujeres y asegurar su legítima propiedad sobre la tierra.

“Las mujeres rurales son guardianas de la tierra, del agua y de la vida. Su trabajo y su sabiduría son indispensables para construir un futuro más equitativo, sustentable y digno para todas y todos”, afirmó Vega Rangel.

La funcionaria explicó que en el mundo una de cada cuatro personas es una mujer rural, y en México representan alrededor de 16.3 millones. Sin embargo, menos del 15% de ellas son propietarias de tierras agrícolas. En el país, solo tres de cada diez personas con derechos agrarios —en ejidos o bienes comunales— son mujeres.

Ante estas brechas, Sedatu impulsa las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) e instituciones de los tres órdenes de gobierno. Estas caravanas acercan trámites agrarios, servicios de salud, educación y asesoría especializada para mujeres rurales.

Hasta la fecha se han realizado 79 caravanas en 78 municipios de 29 estados, beneficiando a más de 25 mil 500 personas, de las cuales 4 mil 550 han recibido títulos y certificados agrarios, y entre ellas 2 mil 211 son mujeres.

Vega Rangel subrayó que las mujeres rurales son protagonistas en la preservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático, ya que fortalecen los mercados locales y conservan saberes ancestrales que resguardan la riqueza natural y cultural del país.

Asimismo, señaló que persisten brechas estructurales que limitan el acceso de las mujeres rurales a la educación, la salud, la vivienda y la participación política, por lo que superar estos desafíos requiere la colaboración de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, las cuales refuerzan el compromiso de erradicar la violencia de género y consolidar la participación plena de las mujeres en la vida económica, política y social del país.

La Sedatu reafirmó su compromiso con el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres rurales, la promoción de su autonomía económica y la implementación de políticas públicas que impulsen su bienestar y fortalezcan su papel como agentes del desarrollo territorial y comunitario.