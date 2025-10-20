Grupo Ruba celebra el éxito del Maratón Internacional de Juárez y su impacto en la comunidad

Ciudad Juárez, Chihuahua, 20 de octubre de 2025. – Grupo Ruba reconoció el éxito de la 14.ª edición del Maratón Internacional de Juárez, celebrado este fin de semana, evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del norte del país por su capacidad para atraer a corredores locales, nacionales e internacionales y fortalecer la proyección positiva de la ciudad.

Durante la ceremonia inaugural, Jesús Sandoval Armenta, director general de Grupo Ruba, fue distinguido como padrino del maratón por la Fundación Grupo Imperial, en reconocimiento a su labor social y empresarial en beneficio de Ciudad Juárez.

El directivo dio el banderazo de salida a los corredores y destacó el valor de iniciativas que, además de promover el deporte y la sana convivencia, generan beneficios sociales, turísticos y económicos para la comunidad.

“Eventos como este demuestran que Juárez es una ciudad de esfuerzo, talento y solidaridad. Nos recuerdan que el deporte también es una forma de construir comunidad y fortalecer el orgullo juarense”, expresó Sandoval Armenta.

Un evento con impacto social y económico

El Maratón Internacional de Juárez ha logrado posicionarse como una referencia deportiva en la región fronteriza, generando una importante derrama económica y proyección mediática para la ciudad.

Sandoval Armenta reconoció el compromiso de Grupo Imperial, Gas Natural del Norte y la Fundación Grupo Imperial, organizadores del evento, por su trabajo continuo en favor de la comunidad y su papel en la consolidación del maratón como una plataforma que impulsa el desarrollo social y económico de Juárez.

Asimismo, el directivo invitó a más empresas locales a sumarse a este tipo de proyectos, que reflejan el espíritu solidario de la ciudad y promueven un entorno más participativo y saludable.

Ruba: 45 años comprometida con el desarrollo comunitario

Con 45 años de trayectoria, Grupo Ruba se ha destacado por su compromiso con la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde opera. Desde su fundación en Ciudad Juárez, la empresa ha impulsado programas de responsabilidad social, vivienda accesible y fortalecimiento comunitario, contribuyendo activamente al desarrollo de la región.

El reconocimiento al esfuerzo conjunto de Grupo Imperial reafirma los valores compartidos por ambas instituciones: colaboración, compromiso social y orgullo por Juárez.

“Este maratón refleja el carácter de una ciudad que no se detiene, que trabaja, que se une y que celebra sus logros”, señaló Ruba en su mensaje.