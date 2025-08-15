Propiedades.com proyecta demanda, oferta y valorización de vivienda en México para el 2S de 2025

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 11 horas

en

Propiedades.com revela cambio en preferencias de vivienda en México

Propiedades.com presentó su análisis más reciente del mercado inmobiliario, con proyecciones de oferta, demanda y valorización de vivienda para el segundo semestre de 2025 en ciudades estratégicas de México.

En la Ciudad de México, a pesar de una contracción en la oferta de vivienda, la demanda se mantiene sólida, impulsada por el crecimiento de hogares y jóvenes que buscan independizarse. La proyección mensual indica un incremento de +10.03% en renta y +14.71% en venta. Las colonias con mayor dinamismo en venta incluyen Del Valle Centro (+15.09%), Portales Sur (+14.49%) y Narvarte Poniente (+11.79%). En renta destacan Ampliación Granada (+9.99%) y Roma Norte (+6.65%).

El Estado de México proyecta un crecimiento de +3.35% en renta y +10.64% en venta, mientras que Guadalajara experimentará una caída en demanda de renta de -17.01% y ligera disminución en venta (-0.50%), aunque la oferta de vivienda repuntará en renta (+4.51%) y venta (+3.36%). Por su parte, Mérida mantiene una tendencia de expansión en renta (+5.99%), mientras que las ventas muestran una caída (-13.60%).

El análisis de valorización proyecta para la CDMX, en venta de casas, las colonias con mayor crecimiento: Doctores (+22.15%), Xoco (+18.40%), Mixcoac (+14.76%), San Juan (+6.40%) y Hipódromo (+6.08%). En departamentos, destacan Bosque de Chapultepec I (+9.86%), Polanco III (+1.63%), Ampliación Granada (+0.23%), Polanco V (+1.34%) y Hipódromo Condesa (-1.88%).

Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com, señaló que “la valorización de vivienda continuará al alza en la CDMX, aunque con variaciones según la ubicación, desarrollo urbano y condiciones macroeconómicas”.

El estudio busca ofrecer información estratégica a compradores, inversionistas y desarrolladores sobre tendencias de mercado y zonas de oportunidad en las principales ciudades del país.

