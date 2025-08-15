Propiedades.com proyecta demanda, oferta y valorización de vivienda en México para el 2S de 2025

Propiedades.com presentó su análisis más reciente del mercado inmobiliario, con proyecciones de oferta, demanda y valorización de vivienda para el segundo semestre de 2025 en ciudades estratégicas de México.

En la Ciudad de México, a pesar de una contracción en la oferta de vivienda, la demanda se mantiene sólida, impulsada por el crecimiento de hogares y jóvenes que buscan independizarse. La proyección mensual indica un incremento de +10.03% en renta y +14.71% en venta. Las colonias con mayor dinamismo en venta incluyen Del Valle Centro (+15.09%), Portales Sur (+14.49%) y Narvarte Poniente (+11.79%). En renta destacan Ampliación Granada (+9.99%) y Roma Norte (+6.65%).

El Estado de México proyecta un crecimiento de +3.35% en renta y +10.64% en venta, mientras que Guadalajara experimentará una caída en demanda de renta de -17.01% y ligera disminución en venta (-0.50%), aunque la oferta de vivienda repuntará en renta (+4.51%) y venta (+3.36%). Por su parte, Mérida mantiene una tendencia de expansión en renta (+5.99%), mientras que las ventas muestran una caída (-13.60%).

El análisis de valorización proyecta para la CDMX, en venta de casas, las colonias con mayor crecimiento: Doctores (+22.15%), Xoco (+18.40%), Mixcoac (+14.76%), San Juan (+6.40%) y Hipódromo (+6.08%). En departamentos, destacan Bosque de Chapultepec I (+9.86%), Polanco III (+1.63%), Ampliación Granada (+0.23%), Polanco V (+1.34%) y Hipódromo Condesa (-1.88%).

Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com, señaló que “la valorización de vivienda continuará al alza en la CDMX, aunque con variaciones según la ubicación, desarrollo urbano y condiciones macroeconómicas”.

El estudio busca ofrecer información estratégica a compradores, inversionistas y desarrolladores sobre tendencias de mercado y zonas de oportunidad en las principales ciudades del país.