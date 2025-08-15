INFONAVIT eleva meta de construcción a 1.2 millones de viviendas durante el sexenio

Chetumal, Quintana Roo, 14 de agosto de 2025.– Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, anunció que la meta de construcción de viviendas del Instituto se incrementa de 500 mil a 1 millón 200 mil casas durante el sexenio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

En Quintana Roo, ya se ha iniciado la construcción de 8 mil 128 viviendas en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, y antes de fin de año se firmarán contratos para edificar 30 mil casas más. Las primeras viviendas estarán listas el próximo mes. Romero Oropeza destacó que estas acciones están dirigidas a los más de 815 mil derechohabientes del estado, especialmente a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

El director del INFONAVIT también informó que se han congelado 166 mil créditos otorgados en el periodo neoliberal que resultaban impagables por intereses acumulados y ajustes al salario mínimo. De ellos, más de 26 mil derechohabientes ya recibieron beneficios como reducción de tasas de interés, mensualidades y descuentos sobre sus saldos.

En cuanto al programa Mejoravit solo para ti, destinado a remodelación, ampliación o mejoramiento de vivienda, se han otorgado 65 millones de pesos en créditos en Quintana Roo, con el beneficio de que el recurso ahora se deposita directamente en la cuenta de los beneficiarios, a diferencia de los procedimientos anteriores con intermediarios y limitaciones comerciales.

Asimismo, el INFONAVIT implementó un programa gratuito de cancelación de hipotecas para garantizar certeza jurídica a las familias. En Quintana Roo se tenía el registro de más de 58 mil trabajadores que ya habían pagado su crédito, pero no contaban con la liberación de su hipoteca; hasta ahora se han otorgado más de 7 mil liberaciones y se prevé atender a los 51 mil restantes gracias a un convenio firmado entre el Instituto y el gobierno estatal, que agiliza la entrega de documentos sin intermediarios.

Durante la conferencia, la Presidenta Sheinbaum y Octavio Romero, acompañados por la gobernadora Mara Lezama, entregaron cancelaciones de hipoteca, créditos Mejoravit y condonaciones de más de 1 millón de pesos en créditos hipotecarios, beneficiando directamente a familias quintanarroenses.