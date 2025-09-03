Coparmex CDMX alerta déficit de 700 mil viviendas

La Ciudad de México enfrenta un déficit de 700 mil viviendas, uno de los principales desafíos urbanos, sociales y económicos de los próximos años, de acuerdo con la consultora estratégica Marisol Becerra. La especialista participó en la antesala del foro Mi Vivienda Coparmex CDMX, que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el World Trade Center.

Becerra señaló que la vivienda es un motor económico que aporta alrededor del 5% del PIB nacional y genera más de 2.1 millones de empleos directos. Sin embargo, en 2025 apenas se habían construido mil 180 viviendas en la capital, frente a las 30 mil que se requieren anualmente para estabilizar el mercado.

El rezago habitacional no solo responde a la falta de producción, sino también al deterioro del parque existente: el 49% de las viviendas presentan fallas estructurales. Además, el incremento en los precios, que suben entre 5% y 8% al año, contrasta con los ingresos familiares prácticamente estancados.

Coparmex CDMX impulsa soluciones

Consciente de este panorama, Coparmex CDMX busca posicionarse como un actor clave en la agenda de vivienda. Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del organismo, explicó que el foro de octubre será un espacio gratuito para acercar alternativas a trabajadores y visibilizar la postura empresarial. Los interesados deberán registrarse en la plataforma del centro empresarial para obtener su código de acceso.

Por su parte, Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX, destacó que el evento combinará el posicionamiento institucional con un beneficio social tangible.

“Queremos posicionarnos como Coparmex CDMX en este tema, pero al mismo tiempo generar beneficios en torno a él. La propuesta de valor de este evento es ofrecer oportunidades a los trabajadores para acceder a una vivienda”, subrayó Ortiz Ávalos.

Con Mi Vivienda Coparmex CDMX, el organismo busca articular a empresas, autoridades y sociedad civil para atender una demanda creciente y urgente, en un contexto donde la vivienda se perfila como eje de competitividad y cohesión social en la capital.