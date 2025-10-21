Grupo Vinte crece 17.5% en ingresos y 28% en utilidad neta durante el 3T2025

Grupo Vinte, desarrolladora líder de vivienda en México, reportó un crecimiento de 17.5% en ingresos, 28.3% en utilidad neta y 22.3% en EBITDA durante el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El aumento se atribuye principalmente a la adquisición de Javer y al dinamismo en la venta de vivienda media y residencial, que elevó el precio promedio de venta a 1 millón 31 mil 100 pesos, un incremento de 15.5%.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Vinte registró ingresos por 4,117.1 millones de pesos, una utilidad neta de 379.6 millones de pesos y un EBITDA de 773.8 millones de pesos. En el periodo, la empresa escrituró 3,967 viviendas.

Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Grupo Vinte, destacó que el mercado muestra un entorno favorable:

“En este tercer trimestre, el mercado mostró un impulso en la vivienda de más de $1,800,000. Vemos un entorno positivo con mejores tasas, lo que da mayor acceso al crédito hipotecario. Además, Vinte cuenta con una oferta sólida y diversificada con viviendas desde 600 mil hasta 8 millones de pesos”, señaló.

La compañía continúa expandiendo su presencia nacional con desarrollos en Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas, consolidándose como una de las principales generadoras de empleo e inversión en el sector vivienda.