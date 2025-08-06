Fovissste se prepara para construir: Batres 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) está listo para volver a construir afirmó el director general del ISSSTE, Martí Batres.

En gira de trabajo por hospitales de la Ciudad de México, el funcionario apuntó, “después de 18 años de no poder construir vivienda, vamos a priorizar a las y los trabajadores del Estado que ganan menos, porque no todos pueden colocar un crédito en el mercado inmobiliario”, afirmó Batres.

Y agregó “Si a una persona le otorgan un crédito de 400 mil pesos, pero en el mercado inmobiliario le piden un enganche de un millón, claramente no puede comprar una vivienda en la ciudad.

Entonces, aunque viva en la Ciudad de México, se ve forzada a buscar opciones muy lejos, como en Tecámac, porque simplemente no hay alternativas accesibles en su entorno”.

Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE apuntó que ahoa la visión del organismo que preside es replantear los esquemas de crédito desde una visión social, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores del Estado. “Nos hemos trazado múltiples tareas en beneficio de la derechohabiencia”, afirmó.

Durante el evento, se entregaron 198 constancias de finiquito a derechohabientes con créditos liquidados.

Asignan 20 mil créditos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que en el decimoctavo sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025 se asignaron 20 mil 830 créditos, es decir, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de ocho mil 286 préstamos ordinarios; mil 131 préstamos exclusivos para pensionados; ocho mil 211 préstamos especiales; y tres mil 202 conmemorativos.