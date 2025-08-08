Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN Infraestructura

CMIC reduce expectativa de crecimiento de1% a 0.5%

CONSTRUCCIÓN Infraestructura

CMIC: La construcción como motor del crecimiento económico en México

CONSTRUCCIÓN Vivienda

Fovissste se prepara para construir: Batres 

Destacada Vivienda

Bando Uno fortalece Código Civil: se hará valer: Secretaría de Vivienda

Vivienda

Quien construya con Norma 26 no podrá rentar a turistas en 5 años

Movilidad

Capufe adjudica contratos de mantenimiento carretero

Lanzamientos Movilidad

Bridgestone lanza M760 Ecopia: más eficiencia para flotas de transporte

Vivienda

Servimet apuesta por reformar la Norma 26 para construir vivienda con “rentas accesibles”

Destacada Vivienda

Fovissste mejora reestructuración de créditos; beneficiara a 46 mil personas

Vivienda

México beneficiará con más de 3 millones de viviendas.- Sedatu

CONSTRUCCIÓN

CMIC reduce expectativa de crecimiento de1% a 0.5%

Publicado

Hace 6 horas

en

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) redujo la expectativa de crecimiento del sector construcción a 0.5%.

En conferencia con medios de comunicación, el presidente de los constructores señaló que esperaban un crecimiento del 1%, pero ahora por diferentes factores como la reforma judicial, inseguridad y la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump pronostica una reducción. 

Sin embargo, apuntó que para 2026, el sector construcción crecerá hasta un 2%. “Se viene un segundo año mejor y los mas importante es que el crecimiento del país está ligado a la infraestructura, las obras importantes que generan empleo será de infraestructura”, afirmó

Destacó también que la construcción de vivienda que lleva otro ritmo y señaló que “hay grandes metrópolis que están creciendo de manera importante y estamos esperando que vaya a pasar con el tema de acero”.

Al respecto dijo que en las edificaciones prácticamente entre el 25 y 30% tiene que ver con ese insumo, pero hay estrategias para diseñar planes que fortalezca en la proveeduría. En la cadena de valor hay que recordare todo lo que se produce y consume de hacer en el país El 70 % lo transforma la construcción. 

Los empresarios que producen acero necesitan una estrategia puntual de crecimiento en edificación, para poder vender el 70% de su acero, luego entra el elemento de la balanza comercial de Estados Unido, apuntó Méndez Jaled. 

Por lo que expuso que se debe trabajar en equipo y estamos haciendo una propuesta para impulsar la producción mexicana de insumos porque no solo es el acero, sino aluminio, madera cerámica, cristalería. 

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.