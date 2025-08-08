CMIC reduce expectativa de crecimiento de1% a 0.5%

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) redujo la expectativa de crecimiento del sector construcción a 0.5%.

En conferencia con medios de comunicación, el presidente de los constructores señaló que esperaban un crecimiento del 1%, pero ahora por diferentes factores como la reforma judicial, inseguridad y la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump pronostica una reducción.

Sin embargo, apuntó que para 2026, el sector construcción crecerá hasta un 2%. “Se viene un segundo año mejor y los mas importante es que el crecimiento del país está ligado a la infraestructura, las obras importantes que generan empleo será de infraestructura”, afirmó

Destacó también que la construcción de vivienda que lleva otro ritmo y señaló que “hay grandes metrópolis que están creciendo de manera importante y estamos esperando que vaya a pasar con el tema de acero”.

Al respecto dijo que en las edificaciones prácticamente entre el 25 y 30% tiene que ver con ese insumo, pero hay estrategias para diseñar planes que fortalezca en la proveeduría. En la cadena de valor hay que recordare todo lo que se produce y consume de hacer en el país El 70 % lo transforma la construcción.

Los empresarios que producen acero necesitan una estrategia puntual de crecimiento en edificación, para poder vender el 70% de su acero, luego entra el elemento de la balanza comercial de Estados Unido, apuntó Méndez Jaled.

Por lo que expuso que se debe trabajar en equipo y estamos haciendo una propuesta para impulsar la producción mexicana de insumos porque no solo es el acero, sino aluminio, madera cerámica, cristalería.