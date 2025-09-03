Innovar en vivienda sin perder asequibilidad

Durante la inauguración del 11º Foro Universitario de Vivienda desde la UNAM, especialistas del sector construcción e inmobiliario cerraron filas con el Programa de Vivienda de Bienestar, que tiene como meta un millón 700 mil viviendas dirigidas principalmente a personas que ganan menos de dos salarios mínimos, y señalaron que se debe innovar en la construcción sin perder asequibilidad.

Organizado por la UNAM en conjunto con Multimedia En Concreto y teniendo como sede el auditorio Raúl J. Marsal, en el Anexo de Ingeniería, Víctor Hugo Hofmann, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacó que se busca generar vivienda adecuada y, a su vez, detonar otros derechos como el acceso al agua, la movilidad, así como la garantía de la tenencia de vivienda y la disponibilidad de servicios.

El funcionario señaló que no se puede construir de la misma manera en todas las regiones del país, sino en función de las características ambientales y geográficas de cada territorio, por lo que llamó a innovar en la construcción.

En ese sentido, Jabnely Maldonado, vocal ejecutiva del Fovissste, celebró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum haya puesto a la vivienda en el centro del desarrollo nacional. Anunció que el Fondo retoma su vocación constructora y recordó que fueron pioneros en el arrendamiento de vivienda social.

La vocal llamó a introducir nuevas fórmulas, como la ecotecnia, sin perder la asequibilidad de la vivienda, y resaltó la importancia de rehabilitar espacios bien ubicados para ser ocupados como hogares. Asimismo, informó que la institución que dirige se suma al Programa de Vivienda para el Bienestar con 100 mil viviendas destinadas a los trabajadores del Estado con menores ingresos.

En tanto, Rodolfo Díaz Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, apuntó que se tiene el compromiso de diseñar y trabajar en la cadena de valor para la construcción de vivienda del programa de bienestar, “y con la imaginación de la arquitectura diseñar espacios seguros y que creen comunidad”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Karim Oviedo, respaldó el programa de vivienda de la Presidencia y destacó la importancia de dotar de vivienda al 54% de las personas que se mueven en la economía informal. Acto seguido, propuso cinco ejes rectores para impulsar la vivienda: lograr que los trámites sean ágiles; buscar materiales sustentables; capacitar en mano de obra e innovación en el diseño; y buscar créditos accesibles.

Enrique Vainer, en representación de la Canadevi, expuso que respaldan las políticas y señaló que en el caso de Sadasi llevan 50 años construyendo vivienda económica, y que con el paso del tiempo han aprendido a mejorar los desarrollos.

“Hacíamos vivienda y se nos olvidaba el equipamiento, pero fuimos evolucionando: en lugar de dejar terrenos baldíos, construimos escuelas y mercados públicos; ahora hacemos comunidades”, afirmó.

Por su parte, Ricardo Vargas, presidente del Notariado Mexicano, resaltó la importancia de la escritura pública y de fomentar la cultura de heredar o transmitir un inmueble sin complicaciones.

“Es importante que una persona se preocupe por su patrimonio”, subrayó, e invitó a participar en septiembre en las actividades que realiza el notariado.

