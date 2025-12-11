Gerdau Corsa impulsa la transformación industrial con acero certificado

México atraviesa un proceso de transformación industrial constante, donde la calidad y la exigencia en los procesos productivos se han convertido en ejes centrales. En este escenario, el acero juega un papel decisivo para fortalecer el crecimiento económico y consolidar una industria nacional más competitiva.

De acuerdo con cifras del INEGI, la producción manufacturera registró un crecimiento anual de 2% en 2024, tendencia que ha impulsado la integración de cadenas de valor locales y reforzado la confianza en los productos fabricados en el país. Esta evolución responde no solo al orgullo por lo hecho en México, sino a la necesidad de alcanzar estándares capaces de competir con los mejores mercados a nivel global.

Construcción de alto nivel exige acero de alto nivel

El sector de la construcción en México opera bajo nuevos parámetros de calidad y seguridad. Los proyectos de infraestructura urbana, movilidad, vivienda y desarrollo industrial requieren materiales certificados que garanticen desempeño estructural, resistencia sísmica y una larga vida útil.

En este contexto, Gerdau Corsa ha fortalecido su compromiso con la industria nacional mediante procesos de innovación, certificaciones y mejora continua. La empresa cuenta con productos —perfiles estructurales, varilla y perfiles comerciales— elaborados localmente y alineados con las normativas del mercado mexicano e internacional, lo que la posiciona como un aliado clave en la construcción moderna.

Compromiso con el futuro industrial del país

A través de su red de plantas recicladoras y centros de distribución en todo el territorio, Gerdau Corsa impulsa una visión donde la calidad no es únicamente un requisito técnico, sino una filosofía que define la evolución del sector.

Todas sus plantas operan bajo un Sistema de Gestión Integrado, respaldado por certificaciones ISO:

ISO 9001:2015 en gestión de calidad

en gestión de calidad ISO 14001:2015 en medio ambiente

en medio ambiente ISO 45001:2018 en seguridad y salud ocupacional

Este modelo se complementa con un enfoque de economía circular: el 94% del acero producido por la compañía proviene de chatarra reciclada, transformada en México para los sectores de la construcción, infraestructura, transporte y manufactura.

Este esquema mejora la trazabilidad, fortalece la eficiencia operativa y reduce la dependencia de productos importados sin certificación, consolidando una industria más sólida y sustentable.

El compromiso detrás del acero mexicano

Luis Güereca, director general de Gerdau Corsa, destacó la importancia de la calidad como motor de transformación en la industria nacional:

“No basta con decir que estamos orgullosos de lo hecho en México. Lo importante es demostrarlo: con productos útiles, seguros, duraderos y con impacto real en la vida de las personas. Ese es nuestro compromiso: transformar la industria desde dentro, haciendo acero de calidad internacional con manos mexicanas”.