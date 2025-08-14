SEDATU pide a constructores de Puebla a trabajar juntos por PVB

Silvia Circe Diaz, directora general de política de vivienda en SEDATU en diálogo con integrantes de la Cámara Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi sección Puebla, los conminó a trabajar juntos para ofrecer mejores viviendas a los sectore de menos ingresos y se comprometió a agilizar los trámites de construcción.

En el Foro Diálogos En Concreto, celebrado en la sede de Canadevi-Puebla la funcionaria expresó que el reto de conseguir tierra para construir vivienda “se tiene que hacer de la mano de todos y por eso es que muchos de los que están aquí presentes están participando en el proyecto” de vivienda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

“Para que una vivienda pueda ser asequible necesitamos que el costo sea realmente equiparable a lo que puede pagar una familia con un ingreso bajo”.

De ahí que la estrategia que se han trazado es trabajar con municipios y gobiernos estatales.

era importantísimo identificar las reservas territoriales con las que cuentan los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, expresó Circe Díaz.

Y de esta forma, nos hemos estado haciendo de una reserva territorial un banco de suelo que pueda ser destinado a vivienda y que eso nos ayude, por supuesto, a bajar los costos regionales de la misma.

Otro punto es, aprovechemos la reserva de suelo que ya tienen muchos desarrolladores. Reserva de suelo que está bien ubicada y que en muchos casos lo sabemos, ya incluso tenían diferentes permisos autorizados, pero que no habían podido avanzar la construcción”.

En ese sentido la funcionaria reconoció que “hay un problema muy fuerte en cuanto a cuántas ventanillas hay que tocar para poder llevar a cabo a término un proyecto”, por lo que les informó que se ytrabaja para agilizar los tránmites.

Circe Díaz llamó a evitar practicas del pasado donde se construía en zonas inadecuadas, «sino que logremos que no sólo sean viviendas que se colocan en buenos costos, sino que generen mejores condiciones de vida para las familias que compran sus viviendas. Y en este caso, para nosotros también generar buenas condiciones para quienes jamás habían podido adquirir una vivienda». apuntó.