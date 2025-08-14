Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN Vivienda

SEDATU pide a constructores de Puebla a trabajar juntos por PVB

CONSTRUCCIÓN Infraestructura Vivienda

Actualizar planes de desarrollo urbano bajarían costo de tierra en Puebla: Canadevi-Puebla

Vivienda

Tener un tope en rentas inhibirá inversión: Especialistas

FINANZAS Inmobiliario

La Bolsa Mexicana de Valores registra su mejor mes en financiamiento en 2025

Inmobiliario Sustentabilidad

Santander y Grupo Lomas impulsan turismo sostenible con histórico crédito verde

Sustentabilidad Vivienda

Vinte apuesta por vivienda sustentable, coloca 2,500 mdp en bonos verdes

Inmobiliario Vivienda

APCI y MULIV firman convenio para impulsar liderazgos femeninos

Infraestructura

Aeroméxico pide acciones urgentes para mejorar infraestructura del AICM

Inmobiliario

E-commerce e innovación digital transforman el sector inmobiliario

Vivienda

Presenta Gobierno CDMX ´Bando Uno´como freno a la Gentrificación

CONSTRUCCIÓN

SEDATU pide a constructores de Puebla a trabajar juntos por PVB

Publicado

Hace 33 segundos

en

Silvia Circe Diaz, directora general de política de vivienda en SEDATU en diálogo con integrantes de la Cámara Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi sección Puebla, los conminó a trabajar juntos para ofrecer mejores viviendas a los sectore de menos ingresos y se comprometió a agilizar los trámites de construcción.

En el Foro Diálogos En Concreto, celebrado en la sede de Canadevi-Puebla la funcionaria expresó que el reto de conseguir tierra para construir vivienda “se tiene que hacer de la mano de todos y por eso es que muchos de los que están aquí presentes están participando en el proyecto” de vivienda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

“Para que una vivienda pueda ser asequible necesitamos que el costo sea realmente equiparable a lo que puede pagar una familia con un ingreso bajo”.

De ahí que la estrategia que se han trazado es trabajar con municipios y gobiernos estatales.

era importantísimo identificar las reservas territoriales con las que cuentan los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, expresó Circe Díaz.

Y de esta forma, nos hemos estado haciendo de una reserva territorial un banco de suelo que pueda ser destinado a vivienda y que eso nos ayude, por supuesto, a bajar los costos regionales de la misma.

Otro punto es, aprovechemos la reserva de suelo que ya tienen muchos desarrolladores. Reserva de suelo que está bien ubicada y que en muchos casos lo sabemos, ya incluso tenían diferentes permisos autorizados, pero que no habían podido avanzar la construcción”.

En ese sentido la funcionaria reconoció que “hay un problema muy fuerte en cuanto a cuántas ventanillas hay que tocar para poder llevar a cabo a término un proyecto”, por lo que les informó que se ytrabaja para agilizar los tránmites.

Circe Díaz llamó a evitar practicas del pasado donde se construía en zonas inadecuadas, «sino que logremos que no sólo sean viviendas que se colocan en buenos costos, sino que generen mejores condiciones de vida para las familias que compran sus viviendas. Y en este caso, para nosotros también generar buenas condiciones para quienes jamás habían podido adquirir una vivienda». apuntó.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.