Fovissste Constructor dotará de viviendas a trabajadores de menos ingresos: Jabnely Maldonado

Jabnely Maldonado, Vocal Ejecutiva Fovissste comentó ante empresarios constructores que el Fovissste esta en vías de recuperar su vocación social, “ahora estamos recuperando muchas de las funciones públicas que estaban subrogadas”, afirmó durante su participación en el Foro Diálogos En Concreto Puebla.

La funcionaria aceptó que se tiene baja colocación de créditos hipotecarios en los segmentos que ganan alrededor de 13 mil 330 pesos al mes, porque no hay vivienda para esos ingresos.

“Por eso creemos que cuando el Fovissste recupere esta evolución histórica, pues vamos a poder cerrar la pinza y ofrecerle una vivienda que le alcance con ese crédito».

Expuso que en la nueva etapa del Fovissste importa mucho saber qué quieren y cómo desean su vivienda las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, conocer en dónde están ubicados, cercanos al centro de trabajo, y que eso nos acercó en datos importantes.

Por ejemplo, a través de una encuesta que se aplicó se encontró que más del 44% de la derecha de audiencia habita en una vivienda que no es propia.

El Programa de Justicia Social del Fovissste otorga beneficios a miles de derechohabientes, y este jueves la Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) entregó en Puebla 415 Constancias de Finiquito que representan el cumplimiento del compromiso de otorgar el acceso a una vivienda digna y accesible, decretado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el evento, Jabney Maldonado resaltó que está por aprobarse en 12 días, el Programa de Vivienda del Bienestar, que permitirá al Fondo retomar acciones de construcción y arrendamiento con opción a compra y compartió que, una vez avalado, se abrirá la convocatoria para que participen constructores y desarrolladores.