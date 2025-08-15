Programa de Justicia Social del Fovissste beneficia a más de 400 familias en Puebla

El Programa de Justicia Social del Fovissste otorga beneficios a miles de derechohabientes, y este jueves la Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) entregó en Puebla 415 Constancias de Finiquito que representan el cumplimiento del compromiso de otorgar el acceso a una vivienda digna y accesible, decretado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el evento, Jabney Maldonado resaltó que está por aprobarse en 12 días, el Programa de Vivienda del Bienestar, que permitirá al Fondo retomar acciones de construcción y arrendamiento con opción a compra y compartió que, una vez avalado, se abrirá la convocatoria para que participen constructores y desarrolladores.

“Creamos un Programa de Vivienda que le va a dar la posibilidad al Fovissste de volver a construir vivienda asequible y social para los trabajadores al servicio del Estado”, subrayó, al tiempo de anunciar que Puebla será uno de los primeros Estados donde arrancará.

La titular del Fovissste puntualizó que durante todo el 2025 continuará la entrega de apoyos, a través de condonación de intereses, condonación de deudas, y el congelamiento de saldos, entre otras acciones con las que el Fondo mantiene su deber de poner a la derechohabiencia en el centro de las decisiones. Una de las iniciativas más solicitadas por parte de las y los acreditados es hoy una realidad: el Programa de Reesctructura de Créditos de UMAs a pesos.

