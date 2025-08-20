Jaguar Ingenieros inicia construcción de autopista estratégica en San Luis Potosí

Jaguar Ingenieros Constructores dio el banderazo de inicio a la construcción de la Autopista de Altas Especificaciones en el Entronque y Libramiento Oriente, sobre la Carretera Federal 57, en el tramo denominado La Pitahaya – Libramiento Oriente de San Luis Potosí.

El proyecto abarca el subtramo 4, del kilómetro 50+000 al 66+000, con una longitud total de 17 kilómetros que atraviesa la zona metropolitana de la capital potosina. Esta infraestructura impactará positivamente a tres municipios: Villa de Zaragoza, Villa de Pozos y San Luis Potosí capital, beneficiando a cerca de tres millones de habitantes.

“Con esta vía se va a lograr acortar tiempos de traslado y desahogar el tránsito, tanto de pasajeros como de carga, lo que brindará mayor competitividad a San Luis Potosí y consolidará su papel como polo de desarrollo nacional y logístico”, señaló Moisés Zecua Muñoz, director general de Jaguar Ingenieros Constructores.

El proyecto contempla pavimento asfáltico para alto tráfico, 47 obras de drenaje, 23 puentes y 2 distribuidores viales. Además, funcionará como libramiento estratégico para la Carretera Federal 57, la cual es la principal vía de comunicación para el transporte de mercancías en el país, conectando el norte con la Ciudad de México y cruzando por siete municipios potosinos.

Zecua Muñoz destacó que uno de los mayores retos será conectar esta nueva vía con un flujo intenso de tránsito ya existente: “La demanda ha superado la capacidad actual, pero esto nos motiva a implementar soluciones innovadoras que garanticen seguridad y fluidez”.

Con esta obra, San Luis Potosí fortalece su infraestructura logística y reafirma su posición como eje estratégico para el desarrollo económico e industrial del país.