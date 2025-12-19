Volaris y Viva se unen y forman una controladora

Grupo Viva Aerobus, («Viva») y Controladora Vuela Compañía de Aviación, (Volaris) anunciaron que han alcanzado un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas, bajo una estructura de sociedad controladora, con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero.

Se espera que la transacción se complete en 2026, las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).

«Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”.

«Las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al reducir los costos de propiedad de la flota. Así, podremos ofrecer vuelos de bajo costo a aún más pasajeros mientras buscamos un crecimiento sostenible, aprovechamos una flota más eficiente y reducimos los costos», dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

Señalan que mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto; el nuevo grupo impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México.

«La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales

«Ambas aerolíneas, que comparten un ADN y mentalidad de bajo costo similares, han creído siempre en la importancia de hacer posible viajar para todos. Nuestros pasajeros eligen Viva y Volaris por sus vuelos directos punto a punto, un servicio al cliente confiable y precios bajos, por lo que mantener nuestra estrategia de ultra bajo costo es esencial no sólo para sostener el crecimiento, sino también para profundizar la lealtad de nuestros pasajeros. Juntos, continuaremos ofreciendo más vuelos a bajo costo para nuestros pasajeros», señaló Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.

Detalles de la Transacción

Viva y Volaris han celebrado un convenio para crear un nuevo grupo mexicano de aerolíneas. Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50 por ciento del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.

Tanto Viva como Volaris seguirán operando como entidades separadas, con sus actuales estructuras de liderazgo. Al cierre, la sociedad controladora será supervisada por un Consejo de Administración compuesto por miembros de Viva y Volaris. El nuevo grupo aéreo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Viva.

Alfaro, Dávila & Scherer y UBS Investment Bank están actuando como asesores financieros de Viva y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. están actuando como asesores legales de Viva. Morgan Stanley & Co. LLC está actuando como asesor financiero de Volaris, y Latham & Watkins LLP y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. están actuando como asesores legales de Volaris. FTI Consulting está actuando como asesor de comunicaciones estratégicas para Volaris

Beneficios para la Industria de Aviación Mexicana

Pone al alcance de más pasajeros el modelo de ultra bajo costo. El sector de aviación de México puede redefinirse como un catalizador para la prosperidad nacional y continuar impulsando la democratización de la aviación.

El sector de aviación de México puede redefinirse como un catalizador para la prosperidad nacional y continuar impulsando la democratización de la aviación. Genera economías de escala para lograr una base más sólida de crecimiento. Los recientes contratiempos en la cadena de suministro y problemas con los fabricantes de equipos y de motores han tenido impactos desproporcionados en los costos de operación de las aerolíneas de ultra bajo costo y de menor escala.

Como parte del grupo de aerolíneas, Viva y Volaris realizarán economías de escala para asegurar un crecimiento sostenible, optimización de la flota y reducción de costos en la propiedad de la flota.

Preserva y fortalece dos marcas mexicanas reconocidas. Permite que tanto Viva como Volaris sean organizaciones más resilientes y competitivas, capaces de prosperar en nuevos mercados regionales mientras mantienen su ADN de ultra bajo costo para estimular la demanda.

Beneficios para Pasajeros

Mantiene las opciones existentes para los pasajeros. Tanto Viva como Volaris mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados independientes de operador aéreo y sus respectivos títulos de concesión, preservando las ofertas de rutas existentes para los pasajeros, mientras expanden sus capacidades de distribución y exploran colaborar en beneficios como sus programas de viajero frecuente: Doters y Altitude.

Mantiene las opciones existentes para los pasajeros. Tanto Viva como Volaris mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados independientes de operador aéreo y sus respectivos títulos de concesión, preservando las ofertas de rutas existentes para los pasajeros, mientras expanden sus capacidades de distribución y exploran colaborar en beneficios como sus programas de viajero frecuente: Doters y Altitude.

Crea nuevas opciones de viajes domésticos y expande el acceso. La formación del grupo de aerolíneas ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo y proporcionará a los pasajeros más alternativas convenientes a través de más soluciones de viaje punto a punto, con nuevas bases operativas en ciudades y conectividad mejorada a través de acuerdos potenciales de código compartido entre ambas aerolíneas.

Mejora la conectividad internacional. Viva y Volaris ampliarán su alcance y continuarán ofreciendo tarifas bajas y altos estándares de calidad en sus servicios a comunidades en el extranjero, y turistas que visitan México, además de proporcionar a los pasajeros mayores opciones a través de asociaciones globales de código compartido y sistemas de distribución.

Beneficios para Colaboradores

Mejora la estabilidad laboral para los colaboradores de Viva y Volaris. Tanto Viva como Volaris mantendrán sus certificados de operador y las labores diarias de los colaboradores seguirán con normalidad protegiendo las fuentes de empleo.

Mejora la estabilidad laboral para los colaboradores de Viva y Volaris. Tanto Viva como Volaris mantendrán sus certificados de operador y las labores diarias de los colaboradores seguirán con normalidad protegiendo las fuentes de empleo.

Crea nuevos empleos locales. Por cada aeronave nueva puesta en servicio, típicamente se crean entre 55 y 60 empleos directos, y se genera un estimado de cuatro veces más empleos indirectos en sectores adyacentes mientras que las nuevas bases operativas abren oportunidades potenciales de reubicación para colaboradores actuales y nuevas ofertas de trabajo para colaboradores futuros.

Genera nuevas oportunidades y desarrollo profesional para los colaboradores de Viva y Volaris. El nuevo grupo de aerolíneas estará bien posicionado para invertir en su flota, tecnología, infraestructura, centros de capacitación, centros de mantenimiento y herramientas, lo que resultaría en el crecimiento de oportunidades de empleo muy bien remuneradas.

Beneficios para Comunidades

Transforma economías en todo México. Viva y Volaris estarán en posibilidad de aumentar considerablemente las operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como abrir nuevas bases operativas a nivel nacional, impulsando el desarrollo y conectividad regional replicando lo logrado en bases operativas actuales como Monterrey, Guadalajara, Cancún, zona metropolitana de la Ciudad de México y Tijuana.

Transforma economías en todo México. Viva y Volaris estarán en posibilidad de aumentar considerablemente las operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como abrir nuevas bases operativas a nivel nacional, impulsando el desarrollo y conectividad regional replicando lo logrado en bases operativas actuales como Monterrey, Guadalajara, Cancún, zona metropolitana de la Ciudad de México y Tijuana.

Apoya a otras industrias relacionadas. El turismo y los viajes de visita a amigos y familiares y viajes de negocio se beneficiarán significativamente con este nuevo grupo de aerolíneas, fortaleciendo los sectores de hospitalidad, comercio minorista y turismo, que son motores del crecimiento nacional.

Mejora la conectividad y amplía el acceso. El modelo de vuelos de bajo costo del nuevo grupo de aerolíneas jugará un papel importante en la conectividad de comunidades en América Latina, EE.UU., y Canadá, expandiendo el alcance en mercados dinámicos.

Beneficios para Accionistas

Reduce los costos de propiedad de aeronaves a través de un perfil financiero más sólido . El nuevo grupo de aerolíneas espera tener costos unitarios optimizados con bajo apalancamiento y mejor acceso a capital de menor costo.

Reduce los costos de propiedad de aeronaves a través de un perfil financiero más sólido. El nuevo grupo de aerolíneas espera tener costos unitarios optimizados con bajo apalancamiento y mejor acceso a capital de menor costo.

Proporciona mejores oportunidades para crecimiento. Con menores costos de flota tanto Viva como Volaris continuarán buscando un crecimiento sostenible siempre impulsado por la demanda de los clientes.

Crea valor significativo para los accionistas. Viva y Volaris operan con un alto grado de compatibilidad en flota, infraestructura aeroportuaria, tecnología, sistemas de reservas, proveedores y capacidades técnicas, generando un potencial sustantivo de sinergias.