Aeroméxico Cargo impulsa el crecimiento del e-commerce en México

El comercio electrónico continúa ampliando su alcance a nivel global. Actualmente, se estima que la penetración de compradores digitales supera el 60%, una tendencia que sigue transformando los flujos logísticos y la demanda de transporte de mercancías a nivel internacional.

México no es ajeno a este crecimiento. De acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el país se posiciona entre las 15 regiones con mayor contribución del canal digital, consolidándose como un mercado estratégico dentro del ecosistema del e-commerce.

Este dinamismo ya se refleja en la logística aérea. Hoy, el comercio electrónico representa alrededor del 20% de los volúmenes de carga transportados por vía aérea, cifra que podría alcanzar hasta el 30% para 2027. En este contexto, Aeroméxico Cargo se consolida como un socio clave para el traslado eficiente de este tipo de mercancías, al registrar en los últimos años un crecimiento promedio anual cercano al 35% en volúmenes asociados al e-commerce.

Este desempeño responde a la creciente participación de México en el comercio electrónico transfronterizo, impulsado tanto por plataformas globales como por el fortalecimiento de la demanda interna.

Cobertura, calidad y seguridad operativa

Para responder a los retos comerciales y operativos del e-commerce, Aeroméxico Cargo ha desarrollado una infraestructura logística robusta, apoyada en soluciones que cubren diversas necesidades del sector.

Conectividad y capacidad operativa

La compañía aprovecha la capacidad de belly cargo de las 165 aeronaves que conforman la flota de Aeroméxico, operando cerca de 450 vuelos diarios. Su red internacional abarca 18 países, con presencia en mercados clave de Europa, Asia, Norteamérica, el Caribe, Centro y Sudamérica.

En el ámbito nacional, Aeroméxico Cargo opera en 35 estaciones domésticas, garantizando una conectividad estratégica para la distribución de mercancías en el norte, centro, sur, Pacífico y zonas fronterizas del país.

Servicios con prioridad

Uno de los principales diferenciadores de Aeroméxico Cargo es la eficiencia en los procesos de aceptación, manejo y entrega. En el caso del e-commerce, el factor tiempo resulta determinante: los envíos aéreos se completan en un rango de 6 a 8 horas, considerando traslado y procesos aeroportuarios, lo que permite cumplir con promesas de entrega rápida.

Seguridad reforzada

Para mercancías sensibles o de alto valor, se aplican estrictos esquemas de control, que incluyen acceso limitado a áreas operativas, zonas de resguardo exclusivas, monitoreo 24/7 mediante CCTV y, cuando se requiere, servicios de custodia especializada.

Optimización de procesos

La compañía mantiene inversiones constantes en infraestructura para agilizar su operación. Entre ellas destacan la incorporación de nuevas máquinas de rayos X, la reingeniería documental y la simplificación de procesos, lo que permite acelerar la aceptación, manejo y liberación de carga asociada al e-commerce.

Tecnología y digitalización

Aeroméxico Cargo impulsa la integración y automatización de sus instalaciones, incorporando sistemas de rastreo en tiempo real y visibilidad end-to-end, alineados con la visión de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para centros de carga inteligentes y sostenibles.

La alianza Aeroméxico Cargo – Amazon

Un ejemplo del impacto operativo de Aeroméxico Cargo es su alianza estratégica con Amazon, cuyo objetivo es fortalecer la red aérea nacional como habilitador clave de la promesa de entrega rápida.

Desde el inicio de operaciones en noviembre de 2021, esta colaboración ha evolucionado de un esquema inicial limitado a una operación aérea de alcance nacional, contribuyendo de manera significativa a la conectividad logística en distintos puntos del país.

El transporte aéreo representa un componente estratégico dentro de la red logística de Amazon, especialmente en rutas de alta prioridad y envíos sensibles al tiempo, al ofrecer mayor flexibilidad y resiliencia operativa. En este contexto, Aeroméxico Cargo se posiciona como un aliado fundamental para garantizar la puntualidad, confiabilidad y calidad del servicio.

Temporada alta, retos y visión a futuro

Con la llegada de la temporada navideña y el incremento en las compras digitales, Aeroméxico Cargo implementa un plan operativo especial para atender uno de los periodos de mayor demanda del año. Este plan contempla acciones como mantenimiento preventivo, preasignación de espacios en rutas clave, refuerzo temporal de personal y aumento en inventarios de insumos.

Durante 2025, la aerolínea registró un incremento del 20% en el volumen de envíos de e-commerce en comparación con 2024. De cara a 2026, se estima un crecimiento adicional del 10%, impulsado por la expansión del comercio digital.

En este contexto, Aeroméxico Cargo continuará invirtiendo en tecnologías digitales, modernización de infraestructura y optimización de procesos, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, fortalecer la trazabilidad y reforzar la seguridad de las operaciones.

Asimismo, la compañía impulsa la apertura de nuevas rutas para el traslado de paquetes importados con destino final en la Ciudad de México, además de incrementar volúmenes en rutas actuales mediante proyectos enfocados en primeros vuelos y esquemas de entrega same day.

Un socio estratégico para el e-commerce en México

Aeroméxico Cargo se consolida como un socio logístico esencial en un mercado digital cada vez más exigente. Más allá del traslado de paquetes, la compañía contribuye a transformar la experiencia de envío, respaldando el crecimiento del comercio electrónico y de las marcas que operan en un entorno en constante evolución, gracias a su capacidad operativa, su amplia red de destinos y su inversión continua en tecnología.