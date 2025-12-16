Conéctate con nosotros

Movilidad

Nuevo León estrena vuelo directo a Nueva York con Viva

Movilidad

GAP renueva certificación de aeródromos y refuerza su liderazgo en seguridad

Movilidad

Aeroméxico vuelve a cotizar en la BMV bajo la clave AERO

Empresas Movilidad

CONCANACO SERVYTUR urge a liberar corredores logísticos ante afectaciones económicas por cierres carreteros

Movilidad Tecnología

AMF advierte retos clave para el ferrocarril: digitalización aduanera y equidad regulatoria

Aviación Movilidad

Vecinos y controladores aéreos piden a SENEAM incluir a la sociedad en el rediseño de rutas en el Valle de México

Movilidad

Aumenta gasto de extranjero en Gran Premio de México

Movilidad Sustentabilidad

Flotas más eficientes: la solución mexicana que reduce hasta 15% el consumo de combustible

Inmobiliario Movilidad

Día del Edificio en México: la arquitectura vertical como respuesta a los nuevos retos urbanos

Movilidad Tecnología

Electromovilidad: motor para la descarbonización y el desarrollo sostenible en América Latina

Movilidad

Nuevo León estrena vuelo directo a Nueva York con Viva

Publicado

Hace 17 horas

en

Nuevo León estrena vuelo directo a Nueva York con Viva

Como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea internacional del estado, el pasado 12 de diciembre iniciaron operaciones los vuelos de la nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Nuevo León y Nueva York (JFK), operada por la aerolínea Viva.

La nueva conexión opera en una primera etapa del 12 de diciembre al 11 de enero, con frecuencia diaria, resultado de la alta demanda registrada por parte de las y los pasajeros. De acuerdo con lo informado, la ruta regresará de manera permanente en junio de 2026.

Esta nueva alternativa de vuelo amplía las opciones de viaje entre Nuevo León y uno de los principales centros urbanos, turísticos y financieros del mundo, al tiempo que refuerza la conectividad aérea del estado en un momento clave de preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Conectividad estratégica rumbo al Mundial 2026

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó la relevancia de esta nueva ruta para el posicionamiento internacional del estado.

“Esta nueva ruta es una puerta directa al escenario internacional, poniendo a Nuevo León frente a los ojos de todo el mundo. Especialmente ahora, en el marco de uno de los eventos que más visitantes traerán a nuestro estado, esta conexión representa más turismo, más posibilidades de negocios y más oportunidades para los neoleoneses. Seguimos adelante, preparándonos para el Mundial de Futbol 2026”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, Director General (CEO) de Grupo Viva Aerobus, subrayó la importancia de conectar a Monterrey con uno de los hubs más relevantes del mundo.

“Estamos muy emocionados por conectar a Monterrey con un hub internacional tan importante como Nueva York, especialmente de cara a 2026, cuando miles de turistas nacionales y extranjeros buscarán opciones cómodas y accesibles para viajar entre México y Estados Unidos. Con esta conexión ponemos en alto a la ciudad que nos vio nacer, permitiendo a los regiomontanos viajar a un nuevo destino internacional para vacacionar, visitar a sus familiares o hacer negocios”, afirmó.

Nuevo León, punto de conexión internacional

Además de fortalecer el flujo turístico y de negocios, esta nueva ruta permitirá que viajeras y viajeros internacionales utilicen a Nuevo León como punto de conexión hacia otros destinos nacionales, aprovechando la red de rutas que operan desde el Aeropuerto Internacional de Nuevo León.

Con la incorporación del vuelo directo Monterrey–Nueva York, el estado continúa ampliando su conectividad aérea internacional y reforzando su preparación turística y logística de cara al Mundial de Futbol 2026, consolidándose como uno de los principales hubs del norte del país.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.