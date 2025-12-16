Nuevo León estrena vuelo directo a Nueva York con Viva

Como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea internacional del estado, el pasado 12 de diciembre iniciaron operaciones los vuelos de la nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Nuevo León y Nueva York (JFK), operada por la aerolínea Viva.

La nueva conexión opera en una primera etapa del 12 de diciembre al 11 de enero, con frecuencia diaria, resultado de la alta demanda registrada por parte de las y los pasajeros. De acuerdo con lo informado, la ruta regresará de manera permanente en junio de 2026.

Esta nueva alternativa de vuelo amplía las opciones de viaje entre Nuevo León y uno de los principales centros urbanos, turísticos y financieros del mundo, al tiempo que refuerza la conectividad aérea del estado en un momento clave de preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Conectividad estratégica rumbo al Mundial 2026

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó la relevancia de esta nueva ruta para el posicionamiento internacional del estado.

“Esta nueva ruta es una puerta directa al escenario internacional, poniendo a Nuevo León frente a los ojos de todo el mundo. Especialmente ahora, en el marco de uno de los eventos que más visitantes traerán a nuestro estado, esta conexión representa más turismo, más posibilidades de negocios y más oportunidades para los neoleoneses. Seguimos adelante, preparándonos para el Mundial de Futbol 2026”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, Director General (CEO) de Grupo Viva Aerobus, subrayó la importancia de conectar a Monterrey con uno de los hubs más relevantes del mundo.

“Estamos muy emocionados por conectar a Monterrey con un hub internacional tan importante como Nueva York, especialmente de cara a 2026, cuando miles de turistas nacionales y extranjeros buscarán opciones cómodas y accesibles para viajar entre México y Estados Unidos. Con esta conexión ponemos en alto a la ciudad que nos vio nacer, permitiendo a los regiomontanos viajar a un nuevo destino internacional para vacacionar, visitar a sus familiares o hacer negocios”, afirmó.

Nuevo León, punto de conexión internacional

Además de fortalecer el flujo turístico y de negocios, esta nueva ruta permitirá que viajeras y viajeros internacionales utilicen a Nuevo León como punto de conexión hacia otros destinos nacionales, aprovechando la red de rutas que operan desde el Aeropuerto Internacional de Nuevo León.

Con la incorporación del vuelo directo Monterrey–Nueva York, el estado continúa ampliando su conectividad aérea internacional y reforzando su preparación turística y logística de cara al Mundial de Futbol 2026, consolidándose como uno de los principales hubs del norte del país.