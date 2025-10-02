Servinformación revoluciona la última milla en México con Sitidata

En el marco de VTEX Connect LATAM, el principal evento de e-commerce de la región, Servinformación presentó los avances de Sitidata, su plataforma de geolocalización inteligente que ha demostrado mejorar la eficiencia logística y la toma de decisiones en tiempo real, optimizando la operación de grandes grupos empresariales en México.

La solución resuelve uno de los principales retos del comercio electrónico: la precisión en la logística de última milla, fundamental para mejorar tiempos de entrega, reducir costos y elevar la satisfacción de los clientes.

Sitidata: inteligencia más allá de la geolocalización

Sitidata no solo planifica rutas, también enriquece los mapas con información sociodemográfica, niveles socioeconómicos, patrones de consumo y edades quinquenales. Esta capacidad la convierte en una herramienta estratégica para sectores como retail y consumo masivo, facilitando desde el geomarketing hasta la expansión comercial.

“El e-commerce en México exige una precisión que va más allá del simple código postal. Nuestra solución permite a las empresas saber, de manera inmediata, si pueden atender a un cliente específico, optimizando la operación. Traemos a México la experiencia de una empresa latinoamericana consolidada, que ya es el aliado estratégico de grupos como Ángeles, Sigma y Wafar”, afirmaron Natalia Castaño, VP de Producto, y Harold Vásquez, Country Manager México de Servinformación.

Expansión en México y lanzamiento de «Cerebro»

A dos años y medio de iniciar operaciones en el país, Servinformación confirmó que México es un mercado clave en su estrategia regional. La compañía proyecta contratar más talento técnico en 2026 para reforzar su crecimiento local y consolidar su independencia tecnológica.

Como parte de su visión de innovación, Servinformación anunció el próximo lanzamiento de “Cerebro”, un orquestador de agentes de Inteligencia Artificial Generativa que busca unificar y gestionar la gobernanza de múltiples agentes de IA en grandes empresas, respondiendo al desafío de la fragmentación tecnológica.

Con estas iniciativas, Servinformación se posiciona como un aliado estratégico para el ecosistema digital, ofreciendo soluciones que combinan geolocalización inteligente, eficiencia operativa e innovación en IA, acelerando la transformación digital del e-commerce en México y la región.