Schaeffler y TECHO llevan agua a familias de Puebla con sistemas de captación de lluvia

Publicado

Hace 7 horas

en

Schaeffler, empresa líder en tecnología de movimiento, y la organización civil TECHO, construyeron ocho Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la comunidad de San Salvador Tepexco, Puebla, beneficiando directamente a familias que carecen de acceso inmediato a este recurso.

Cada SCALL permite recolectar agua pluvial para uso doméstico y cubrir en promedio el 46% del consumo anual requerido por cinco personas. En conjunto, se estima que la captación total anual alcance 75 mil litros de agua.

Según un censo realizado por TECHO en 2021, 52.8% de las familias en San Salvador Tepexco no cuenta con infraestructura de acceso inmediato al agua, y en 8 de cada 10 casos son mujeres quienes realizan el acarreo del líquido.

Directivos de Schaeffler destacaron que el proyecto no solo provee agua, sino que contribuye a transformar realidades, dignificar a las familias y mejorar su calidad de vida con soluciones sostenibles y replicables.

Raúl Carrillo, director local de TECHO en Puebla, agradeció el apoyo financiero y humano de la compañía, al tiempo que habitantes de la comunidad expresaron que la instalación de estos sistemas representa un ahorro de tiempo y esfuerzo, así como mayor bienestar.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de responsabilidad social corporativa de Schaeffler, que desarrolla proyectos vinculados a la educación, apoyo a la niñez, inclusión de personas con discapacidad y alianzas con instituciones sociales y educativas en México.

