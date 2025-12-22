Bicicletas asiáticas amenazan la producción nacional, advierte ANAFABI

La importación ilegal y a bajo costo de bicicletas de origen asiático representa un riesgo para la estabilidad de la industria nacional, frena nuevas inversiones y podría derivar en la pérdida de miles de empleos, advirtió Karol Viazcan Villanueva, directora operativa de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C. (ANAFABI).

La directiva reconoció el compromiso de la actual administración federal para fortalecer a la industria nacional a través del Plan México, y calificó como positivo el llamado a ampliar la colaboración entre autoridades y empresarios para combatir prácticas desleales de comercio, particularmente durante temporadas de alta demanda como diciembre y Día de Reyes.

Importaciones a precios irregulares y sin estándares de calidad

ANAFABI, que agrupa a las principales empresas fabricantes del país y representa el 75% de la producción nacional, ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, algunas de ellas con costos de importación de hasta 180 pesos por unidad.

Estas bicicletas se comercializan tanto en el comercio informal como en diversos canales de venta, sin que en todos los casos se acredite el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad aplicables, lo que podría representar un riesgo para los usuarios, además de afectar directamente a la industria nacional.

Una vez en el mercado, estos productos pueden ofertarse hasta en 1,500 pesos, generando una competencia desleal que impacta las ventas de los fabricantes mexicanos, especialmente en temporadas clave.

Cuotas compensatorias: un respiro para la industria

Viazcan Villanueva destacó que las cuotas compensatorias impuestas por el gobierno federal a las importaciones de diversos productos, entre ellos las bicicletas infantiles, representan un avance importante para el sector.

A partir del 9 de octubre de 2025, mediante resolución preliminar publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cuota para bicicletas infantiles originarias de China se incrementó de 13.12 dólares a 57.19 dólares por pieza.

Este ajuste resulta relevante si se considera que las importaciones de bicicletas crecieron 48% entre 2023 y 2024, al pasar de 416,316 a 617,290 unidades, y se prevé que al cierre de 2025 la cifra continúe al alza. No obstante, la asociación confía en que la aplicación de esta medida contribuya a una reducción gradual de estos volúmenes.

Hacia una competencia justa y mayor producción local

ANAFABI espera que el nuevo ajuste en la cuota compensatoria ayude a reducir la brecha que impide una competencia sana y justa, garantizando que las importaciones cumplan con normas, impuestos y estándares de calidad, y que sean los consumidores quienes decidan con base en la calidad del producto.

De lograrse la resolución definitiva para la aplicación de la cuota compensatoria a las bicicletas infantiles de origen chino, la industria nacional podrá fortalecer su competitividad, consolidar las cadenas de suministro locales y reducir la dependencia de las importaciones.

“Ha sido un año de avances importantes para la asociación. Para 2026 se espera la resolución definitiva de esta cuota y el inicio del examen de vigencia para su permanencia por cinco años más”, señaló Viazcan Villanueva.

Asimismo, ANAFABI impulsará la aplicación de cuotas compensatorias a las bicicletas para adultos, cuyas importaciones, principalmente de origen chino, han crecido de forma significativa en los últimos años, afectando al mercado nacional.

Impacto económico y empleo

Actualmente, las empresas afiliadas a ANAFABI producen alrededor de un millón de bicicletas anuales en todas sus modalidades —montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga— y generan más de 12,000 empleos directos e indirectos, lo que subraya la relevancia del sector para la economía nacional.

La asociación reiteró su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales en el diseño y aplicación de políticas que protejan el empleo, la inversión y la seguridad de los consumidores, en un entorno de competencia leal y transparente.

“Creemos en la competencia, siempre que sea sana, justa y en igualdad de condiciones”, concluyó.