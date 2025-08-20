Meor “le apuesta” a Tijuana e invertirá 800 mddls en 7 años

La empresa mexicana de bienes y raíces Meor puso en marcha su cuarto proyecto industrial Hubspark Tech Campus para la industria manufacturera y logística en la ciudad de Tijuana, así apuesta a consolidarse en esa ciudad fronteriza e invertirá 800 millones de dólares en siete años.

En entrevista con medios de comunicación Jonathan Pomerantz señaló que el proyecto consta de cinco etapas, en la primera etapa, el monto de inversión son 150 millones de dólares.

El parque en su totalidad va a tener aproximadamente 650 mil metros cuadrados de área rentable, que van a estar posicionados en 167 hectáreas y “estamos estimando una inversión total de 800 millones de dólares, que van a estar completados aproximadamente en siete años”.

La idea explicó Pomerantz, “es hacer un ecosistema empresarial dentro de nuestros parques industriales que brinde soluciones integrales y apoyar a las empresas más que sólo con ubicación e infraestructura física”.

Tijuana dijo el director de inversiones de Meor tiene ubicación estratégica, un ecosistema industrial en crecimiento y el sector privado, la academia y el gobierno trabajan de manera conjunta.

Añadió que en materia de empleo se generarán seis mil “cuando este funcionado al 100 por ciento”. Al momento en la primera etapa se han generado mil 500 puestos de trabajo.

“Tenemos mucha confianza en la ciudad y queremos estar aquí a largo plazo”, señaló.

“Una vez concluido este nuevo desarrollo, Meor habrá canalizado una inversión de aproximadamente mil 200 millones de dólares en Tijuana de 2018 a 2032 en naves industriales”, apunto Pomerantz.

De todos los proyectos que tiene Meor en el país, Tijuana representa alrededor del 60 por ciento.

MEJOR DINAMISMO PARA SEGUNDO SEMESTRE

A decir del director de desarrollo económico de Tijuana Pedro Montejo 60 empresas de origen estadounidense frenaron sus planes de expansión, a lo que Pomerantz señaló que esperan un mejor segundo semestre.

“Definitivamente el contexto internacional todos lo conocemos, pero desde el mes de abril hemos visto una recuperación importante en los mercados. Las ventajas competitivas que tiene el país no las va a perder, esté quien esté en la administración en cualquier país en Estados Unidos o acá.

En México somos extremadamente competitivos, tenemos mano de obra calificada, cada vez estamos participando en una cadena de valor agregado más alta y eso no lo vamos a perder.”

Añadió que en tiempos anteriores ya ha sucedido “la reorganización comercial que está sucediendo en este momento no va a ser otra cosa más que fortalecer la posición y la ventaja competitiva que tiene México con sus socios del norte”.

Expuso que en todas las industrias hay ciclos. Estamos saliendo de un ciclo que fue un poquito más lento, pero ni siquiera fue un ciclo bajo, fue un ciclo en donde se dio una pequeña pausa, natural después de un año tan electoral como fue el año pasado y después de todo este tema de Trump.

Definitivamente estamos viendo un aumento muy considerable en las empresas que están viniendo a preguntar, que están haciendo visitas, que están haciendo recorridos, que nos están pidiendo propuestas.

Tijuana es una ciudad fronteriza con uno de los mejores fundamentales que tenemos en el país. Es una ciudad que tiene un ecosistema industrial muy bien desarrollado. No podemos dejar de lado que es vecino de la quinta economía más grande del mundo, que es California, con una importancia de exportación muy grande, tanto en manufactura como en logística y habrá empresas que se posicionan por acá.

MEOR VA POR 1 MILLÓN DE M2

Con base en el nuevo panorama, Meor ha definido una nueva estrategia de expansión enfocada en la adquisición de parques industriales estabilizados, es decir, propiedades ya construidas y arrendadas.

La firma destinará 1,000 millones de dólares durante los próximos siete años, de los cuales 300 millones de dólares se invertirán entre el 2025 y el 2026.