Gentrificación: fenómeno que ya impacta a toda la CDMX

El análisis de Propiedades.com revela que el encarecimiento, la exclusión habitacional y el auge de la vivienda en renta ya no son exclusivos de colonias como Roma o Condesa, sino que alcanzan a zonas de “contención” como Doctores, Tlatelolco y Anáhuac.

Un fenómeno que se expande

El efecto gentrificación dejó de ser un proceso localizado en colonias “trendy” y se ha extendido a prácticamente toda la Ciudad de México, advirtió Juan David Vargas, CEO de Propiedades.com.

El encarecimiento de precios no se limita a los inmuebles: también impacta en servicios y productos, encareciendo la vida en comunidades que solían ser accesibles.

Llamado a políticas públicas

Ante esta realidad, Vargas destacó que el gobierno capitalino debe actuar en tres frentes:

Incentivar la construcción de vivienda nueva (para compra, renta y renta con opción a compra) con apoyos fiscales y menos trámites. Garantizar vivienda suficiente y diversa para todos los segmentos de la población. Atender de manera inmediata las colonias de contención, que ya sufren el desplazamiento de habitantes por la presión de los precios.

Tendencia: más demanda de renta

El reporte de Propiedades.com (2015-2025) muestra que:

Los precios de venta y renta han tenido incrementos sostenidos.

La demanda de vivienda en renta crece más rápido que la de compra.

crece más rápido que la de compra. Los inmuebles renovados y reintroducidos al mercado presentan incrementos en renta después de cinco años.

Colonias más afectadas

Roma, Condesa y Juárez : epicentro de la gentrificación con alzas acumuladas de 73% a 177% en el precio por metro cuadrado en la última década.

: epicentro de la gentrificación con alzas acumuladas de en la última década. Doctores, Tlatelolco y Anáhuac: zonas de absorción o “contención” donde se traslada la demanda desplazada por el encarecimiento de áreas premium.

ConclusiónLa gentrificación ya no es un fenómeno barrial, sino un proceso estructural que reconfigura el mercado inmobiliario de la CDMX. Su impacto abarca oferta, demanda, accesibilidad y el futuro de la vivienda asequible en la capital.