Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN Todos Urbanismo

Mejoravit y Línea 5 productos que más se demandan: Infonavit

CONSTRUCCIÓN Vivienda

El 45% de las hipotecas bancarias son a través de brókers: AHMEX

CONSTRUCCIÓN Urbanismo Vivienda

La vivienda debe ser un derecho alcanzable y motor de desarrollo económico: Foro Coparmex

CONSTRUCCIÓN Vivienda

Hay sobre oferta de vivienda cara: Inti Muñoz

Vivienda

Nuevo León requiere 70 mil viviendas por año para atender su demanda habitacional: AMPI Monterrey

Bancos Economía Inmobiliario Vivienda

México registra caída de 6% en hipotecas, mientras Colombia crece 15%: Cibergestión

Inmobiliario Vivienda

Demanda de oficinas en CDMX crece 84%: CBRE reporta su mejor nivel desde 2020

Economía Vivienda

Family Offices se consolidan como pilares de estabilidad y crecimiento: KPMG

Inmobiliario Tecnología

Huella Estructural impulsa el monitoreo preventivo de edificaciones en México con sensores inteligentes

Aviación Movilidad

Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

CONSTRUCCIÓN

Mejoravit y Línea 5 productos que más se demandan: Infonavit

Publicado

Hace 57 segundos

en

Las trabajadoras y los trabajadores que están afiliados al Infonavit a los que más recurren son a los créditos para hacer mejoras a la vivienda y para el pago de pasivos, señaló Ricardo Díaz Gonzalez Gerente de crédito en la Delegación Regional de Infonavit en Ciudad de México.

Durante el foro «Mi Vivienda COPARMEX CDMX 2025», que reunió al ecosistema del sector construcción e inmobiliario expuso que el crédito Línea 4 que otorga Infonavit para poder hacer remodelaciones al hogar usando la subcuenta de vivienda.

Este programa es el único que permite poder disponer del saldo de tu subcuenta de vivienda para hacer remodelaciones.

“Sobra decirlo en Ciudad de México por las características hipotecarias es de los productos más recurridos y son todos estos créditos no hipotecarios que van dirigidos hacia la mejora de la vivienda”, afirmó Díaz Gonzales.

Agregó que el crédito de Línea 5 otra de las cosas que también ha ido creciendo muchísimo en Ciudad de México y en el resto del país, “el pago a pasivos es decir, si se tiene una deuda hipotecaria por otra institución bancaria, se puede utilizar el crédito Infonavit para pagar esta deuda hipotecaria y se tiene la ventaja de la cobranza social”.

El delegado de Infonavit en la Ciudad de México informó también que el crédito Mejoravit solo para ti cambió y se eliminaron los intermediarios

Se estaba entregando una tarjeta en donde se entregaba el 80% del dinero para utilizarlo solo en comercios autorizados, “ahora ya no ya es un monto quitando intermediarios, el depósito se hace directamente en la cuenta del trabajador donde el trabajador dispone de la utilización de los recursos a su mejor consideración”.

El funcionario detalló que el monto del crédito Infonavit es de hasta 2 millones 830 mil 672 pesos, y sirve para comprar vivienda nueva o existente, construir en terreno propio, para  pago de pasivos y son también tenemos la opción de unir los montos de crédito para tener una opción mucho más deseable y competitiva para lugares como Ciudad de México.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.