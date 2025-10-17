Mejoravit y Línea 5 productos que más se demandan: Infonavit

Las trabajadoras y los trabajadores que están afiliados al Infonavit a los que más recurren son a los créditos para hacer mejoras a la vivienda y para el pago de pasivos, señaló Ricardo Díaz Gonzalez Gerente de crédito en la Delegación Regional de Infonavit en Ciudad de México.

Durante el foro «Mi Vivienda COPARMEX CDMX 2025», que reunió al ecosistema del sector construcción e inmobiliario expuso que el crédito Línea 4 que otorga Infonavit para poder hacer remodelaciones al hogar usando la subcuenta de vivienda.

Este programa es el único que permite poder disponer del saldo de tu subcuenta de vivienda para hacer remodelaciones.

“Sobra decirlo en Ciudad de México por las características hipotecarias es de los productos más recurridos y son todos estos créditos no hipotecarios que van dirigidos hacia la mejora de la vivienda”, afirmó Díaz Gonzales.

Agregó que el crédito de Línea 5 otra de las cosas que también ha ido creciendo muchísimo en Ciudad de México y en el resto del país, “el pago a pasivos es decir, si se tiene una deuda hipotecaria por otra institución bancaria, se puede utilizar el crédito Infonavit para pagar esta deuda hipotecaria y se tiene la ventaja de la cobranza social”.

El delegado de Infonavit en la Ciudad de México informó también que el crédito Mejoravit solo para ti cambió y se eliminaron los intermediarios

Se estaba entregando una tarjeta en donde se entregaba el 80% del dinero para utilizarlo solo en comercios autorizados, “ahora ya no ya es un monto quitando intermediarios, el depósito se hace directamente en la cuenta del trabajador donde el trabajador dispone de la utilización de los recursos a su mejor consideración”.

El funcionario detalló que el monto del crédito Infonavit es de hasta 2 millones 830 mil 672 pesos, y sirve para comprar vivienda nueva o existente, construir en terreno propio, para pago de pasivos y son también tenemos la opción de unir los montos de crédito para tener una opción mucho más deseable y competitiva para lugares como Ciudad de México.