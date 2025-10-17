Conéctate con nosotros

El 45% de las hipotecas bancarias son a través de brókers: AHMEX

La gente vive en la periferia porque no le alcanza para habitar la CDMX

Mejoravit y Línea 5 productos que más se demandan: Infonavit

La vivienda debe ser un derecho alcanzable y motor de desarrollo económico: Foro Coparmex

Hay sobre oferta de vivienda cara: Inti Muñoz

Nuevo León requiere 70 mil viviendas por año para atender su demanda habitacional: AMPI Monterrey

México registra caída de 6% en hipotecas, mientras Colombia crece 15%: Cibergestión

Demanda de oficinas en CDMX crece 84%: CBRE reporta su mejor nivel desde 2020

Family Offices se consolidan como pilares de estabilidad y crecimiento: KPMG

Huella Estructural impulsa el monitoreo preventivo de edificaciones en México con sensores inteligentes

Publicado

Hace 14 horas

en

Los asesores hipotecarios juegan un papel trascendental en la colocación de créditos hipotecarios, actualmente la Asociación de Brókers Hipotecarios (AHMEX) cuenta con 4 mil 500 expertos para atender tanto a desarrolladores de viviendas como a clientes finales e inmobiliarias.

Flavio Franyuti, presidente de la Asociación de Brókers Hipotecarios durante el foro Mi Vivienda Coparmex CDMX, 2025 señaló que se han consolidado este mercado de manera muy importante, llegando al día de hoy al 45% de las hipotecas bancarias que se colocan en un país. Las coloca el canal de los brókeres hipotecarios.

El empresario expuso que, si se ve en perspectiva, es más que cualquier banco, incluso señaló que en términos monetarios, se colocan al año, por parte de los brókers, más de 530 mil millones de pesos, en más de 45 mil créditos hipotecarios.

Estos son más o menos los números que definen la relevancia que tiene el canal de los brókers hipotecarios en el mercado mexicano. Básicamente, lo que hacemos es ayudar a las personas a realizar ese sueño de poder comprar su casa y construir su patrimonio.

 Franyuti detalló que en la actualidad el promedio de tasa de interés operado en la banca es del 10,3%. Y se cuentan con esquemas que en otros países no existen, por ejemplo “el esquema de tasa fija y pagos fijos que le dan al cliente el rumbo y seguridad de lo que está pidiendo”.

Inclusive señaló que en los esquemas de pagos fijos hay pagos crecientes, “que no por ser crecientes no son fijos. Yo me refiero a fijos que son conocidos desde el primer pago hasta el último. O sea, son totalmente ciertos”, afirmó.

