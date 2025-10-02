AMPIP destaca avances en infraestructura eléctrica para el nearshoring

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reconoció a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la apertura al diálogo y colaboración con el sector. Este esfuerzo ha sido fundamental para diseñar estrategias que fortalezcan la infraestructura eléctrica nacional y garanticen condiciones de acceso equitativas que atiendan las necesidades de los parques industriales, pieza clave en la atracción de inversión productiva y generación de empleo.

En el marco del evento “Catalizando la reforma energética desde los parques industriales”, realizado el 25 de septiembre, la CFE presentó los Paquetes Especiales de Energía para Parques Industriales, una solución histórica construida a partir de la colaboración entre autoridades y la membresía de AMPIP.

Los paquetes incluyen esquemas flexibles de transmisión y distribución, generación modular con enfoque sostenible, contratos de largo plazo y modelos llave en mano. Estas medidas buscan acelerar la conexión eléctrica de los parques industriales, brindar seguridad operativa y responder a la creciente demanda energética del sector.

El portafolio está diseñado para atender a los 477 parques en operación de AMPIP, así como apoyar la meta de 100 nuevos parques industriales contemplados en el Plan México, política pública de alcance nacional en la que participan desarrolladores miembros de la asociación.

“El suministro eléctrico es un requisito habilitante para atraer inversión y consolidar cadenas de valor. Estas soluciones representan un paso decisivo hacia una nueva arquitectura eléctrica que fortalezca la competitividad del país y garantice que cada sector productivo cuente con la energía necesaria en condiciones de equidad”, señaló Jorge Ávalos Carpinteyro, presidente de la AMPIP y CEO de Fibra MTY.

AMPIP reiteró su compromiso de mantenerse como interlocutor técnico del sector inmobiliario industrial, impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura energética, promuevan la competitividad y respalden la política pública nacional en materia de energía y desarrollo industrial.