Conéctate con nosotros

Infraestructura

AMPIP destaca avances en infraestructura eléctrica para el nearshoring

CONSTRUCCIÓN Infraestructura

Comunidad de Agrícola Pantitlán aprueba primera UTOPÍA en Iztacalco

Infraestructura

ABB moderniza tableros Spectra GE con retrofit fabricado en México

Infraestructura Vivienda

Delfina Gómez impulsa infraestructura y vivienda en Edomex, beneficiando a 1.5 millones

Infraestructura

Scania expande su red en México con nueva sede en Villahermosa

Infraestructura

En el INDAABIN empiezan y terminan todos los proyectos de infraestructura

Infraestructura Inmobiliario Vivienda

University Tower®: innovación en diseño y materiales para resistir sismos de gran magnitud

Infraestructura

Industria siderúrgica mexicana: retos por aranceles y baja inversión

Infraestructura

CICM y CPI impulsan mejoras en Ley de Infraestructura

Infraestructura Tecnología

Acciones de Oracle suben casi 40% por previsión de crecimiento en la nube e IA

Infraestructura

AMPIP destaca avances en infraestructura eléctrica para el nearshoring

Publicado

Hace 1 hora

en

AMPIP destaca avances en infraestructura eléctrica para el nearshoring

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reconoció a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la apertura al diálogo y colaboración con el sector. Este esfuerzo ha sido fundamental para diseñar estrategias que fortalezcan la infraestructura eléctrica nacional y garanticen condiciones de acceso equitativas que atiendan las necesidades de los parques industriales, pieza clave en la atracción de inversión productiva y generación de empleo.

En el marco del evento “Catalizando la reforma energética desde los parques industriales”, realizado el 25 de septiembre, la CFE presentó los Paquetes Especiales de Energía para Parques Industriales, una solución histórica construida a partir de la colaboración entre autoridades y la membresía de AMPIP.

Los paquetes incluyen esquemas flexibles de transmisión y distribución, generación modular con enfoque sostenible, contratos de largo plazo y modelos llave en mano. Estas medidas buscan acelerar la conexión eléctrica de los parques industriales, brindar seguridad operativa y responder a la creciente demanda energética del sector.

El portafolio está diseñado para atender a los 477 parques en operación de AMPIP, así como apoyar la meta de 100 nuevos parques industriales contemplados en el Plan México, política pública de alcance nacional en la que participan desarrolladores miembros de la asociación.

“El suministro eléctrico es un requisito habilitante para atraer inversión y consolidar cadenas de valor. Estas soluciones representan un paso decisivo hacia una nueva arquitectura eléctrica que fortalezca la competitividad del país y garantice que cada sector productivo cuente con la energía necesaria en condiciones de equidad”, señaló Jorge Ávalos Carpinteyro, presidente de la AMPIP y CEO de Fibra MTY.

AMPIP reiteró su compromiso de mantenerse como interlocutor técnico del sector inmobiliario industrial, impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura energética, promuevan la competitividad y respalden la política pública nacional en materia de energía y desarrollo industrial.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.