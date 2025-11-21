Conéctate con nosotros

Grupo En Concreto, dos décadas de informar al sector

Grupo En Concreto, dos décadas de informar al sector

Hace 20 horas

Grupo En Concreto celebró 20 años de informar sobre el sector construcción e inmobiliario, fue una noche emotiva donde Mariel Zúñiga agradeció a los actores de la industria que la impulsaron y apoyaron, al ser la primera mujer en cubrir el sector y resaltar su importancia.

“Todo lo que he aprendido ha sido gracias a grandes maestros, quienes me enseñaron el gusto por este sector”, afirmó la fundadora del medio de comunicación especializado.

Fue el Colegio de Notarios de México, la sede para celebrar el 20 aniversario y la entrega de XI entrega del Premio Líderes de la Industria En Concreto 2025.

“Es un honor ser anfitrión de estos premios y celebrar estos 20 años, hoy celebramos a todas las personas, empresas y organismos que día a día trabajan por el bien del país”, comentó Ricardo Vargas, presidente del Colegio de Notarios de México.

Enrique Vainer, presidente de Grupo Sadasi, recordó a la joven reportera del periódico Reforma que llegaba cubrir los eventos del sector, “quiero felicitar a Mariel Zúñiga, por estos 20 años de gran trayectoria, por seguir innovando y mejorando el sector de la vivienda”.

También, personajes que han destacado dentro de la banca y el sector hipotecario como Enrique Margain, director ejecutivo Crédito Puente e Hipotecario en Mifel quien destacó que Grupo En Concreto crea espacios de reflexión entre todos los actores de área hipotecaria de la banca en México

En tanto, Federico Pizarro de Banca Mifel, resaltó la dinámica de Mariel Zúñiga por crear cosas nuevas y destacó el Encuentro de Lideres de la Industria donde se da un nutrido intercambio de ideas.

Asimismo, Karim Oviedo, presidente de la AMPI, recordó que conoció a Mariel Zúñiga en un evento de vivienda en el estado de Sonora y desde entonces dijo que “admira” el trabajo de la directora de En Concreto.

En Concreto, también estuvo arropado por las integrantes de Mujeres Lideres de la Vivienda y el sector Inmobiliario, de la cual también la periodista Mariel Zúñiga es fundadora y lo hizo como un esfuerzo para impulsar el liderazgo femenino.

