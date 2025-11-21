Grupo Ruba es reconocido como “Desarrollador del Año” en los Premios Líderes en Concreto 2025

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025.— En el marco de la XI edición de los Premios Líderes en Concreto 2025, organizada por Grupo En Concreto con motivo de su vigésimo aniversario, Grupo Ruba fue distinguido con el galardón “Desarrollador del Año”, uno de los reconocimientos más importantes del sector vivienda y construcción en México. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y reunió a destacadas personalidades de la industria.

El reconocimiento fue recibido por Francisco Gaytán, director ejecutivo de Ruba, quien subrayó que este logro representa el resultado del compromiso y talento del equipo de la empresa, así como de la colaboración estratégica con propietarios de tierra, desarrolladores inmobiliarios, instituciones financieras, organismos nacionales de vivienda, contratistas y proveedores. “Este premio es fruto del esfuerzo colectivo y de una visión de largo plazo que busca siempre poner al cliente al centro”, expresó.

Durante su intervención, Gaytán destacó los liderazgos de Luis Enrique Terrazas, presidente del Consejo; del Ing. Jesús Sandoval, director general; y del equipo operativo, además de reconocer a los más de nueve mil colaboradores de obra que contribuyen diariamente a la consolidación de la empresa. Señaló que la distinción se dedica especialmente al fundador de Ruba, Ing. Enrique Terrazas Torres, cuya visión ha guiado a la compañía desde sus orígenes y continúa inspirando su crecimiento.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre los principales actores públicos y privados del sector de la vivienda para construir una visión compartida que atienda las necesidades habitacionales del país, impulse la producción y genere soluciones integrales con impacto social.

Ruba, con más de 45 años de experiencia, se ha posicionado como una de las desarrolladoras más importantes del país. Opera en 16 plazas de 12 estados, con un modelo de negocio basado en vivienda horizontal —en la que produce alrededor de 11,000 unidades anuales— y con presencia creciente en vivienda vertical, proyectos en Estados Unidos y el desarrollo de naves industriales en la frontera con California. La empresa cuenta también con calificaciones crediticias líderes en el sector, reflejo de su estabilidad financiera, responsabilidad operativa y visión sostenible.

Además del reconocimiento otorgado a Ruba, la gala premió a otras personalidades destacadas:

Ricardo Vargas Navarro , presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, como Notario del Año.

, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, como Notario del Año. Samuel Vázquez , especialista de BBVA México, como Líder Analista Inmobiliario.

, especialista de BBVA México, como Líder Analista Inmobiliario. Gonzalo Palafox , director ejecutivo de Crédito Hipotecario en Banamex, como Financiero del Año.

, director ejecutivo de Crédito Hipotecario en Banamex, como Financiero del Año. Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, distinguida como Mujer Líder.

Con estos galardones, los Premios Líderes en Concreto 2025 reafirman su compromiso de reconocer el trabajo, innovación y liderazgo de quienes fortalecen al sector vivienda, construcción e infraestructura en México.