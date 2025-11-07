Chihuahua presenta su oferta turística e impulsa inversiones en la CDMX

La Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua presentó la oferta turística de la entidad durante el Chihuahua Day, evento que reunió a empresarios, líderes de opinión y representantes del sector turístico nacional en la Ciudad de México.

Encabezada por el titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, la comitiva chihuahuense dio a conocer los principales atractivos del estado y las oportunidades que ofrece para la inversión y el desarrollo de negocios en el sector turístico.

Durante la exposición, Gómez Gallegos, junto con el subsecretario Orlando Barraza Chávez y el director de Promoción Turística Germán Orrantia Calderón, destacó la conectividad aérea del estado, la hospitalidad de su gente y los múltiples destinos que conforman su riqueza turística.

Entre los principales puntos de interés se mencionaron la capital del estado, Ciudad Juárez y los cinco Pueblos Mágicos: Batopilas, Creel, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral. También se resaltaron los atractivos icónicos como el Ferrocarril Chepe y el Parque Barrancas del Cobre, reconocidos internacionalmente por su belleza natural y experiencia única para los visitantes.

Además, se ofreció una muestra gastronómica con vinos chihuahuenses y una cata de coctelería elaborada con sotol, bebida emblemática con denominación de origen, que permitió a los asistentes conocer y disfrutar de los sabores representativos de la región.

El Chihuahua Day, organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, tiene como objetivo fortalecer la atracción de inversión y los vínculos comerciales con el sector empresarial nacional. En esta edición, la Secretaría de Turismo participó como invitada especial para impulsar el posicionamiento de Chihuahua como un destino turístico competitivo, diverso y lleno de experiencias auténticas.