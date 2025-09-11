Sinaloa celebra el Grito de Independencia con Miguel Bosé, Marisela y El Coyote

Culiacán, Sinaloa.– El estado de Sinaloa celebrará el mes patrio con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas en distintos municipios. El evento central tendrá lugar este 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde se presentarán el cantante internacional Miguel Bosé, la intérprete de música romántica Marisela y el orgullo sinaloense El Coyote y su Banda Tierra Santa.

Las actividades iniciarán a las 18:00 horas con música en vivo, espectáculos de danza, antojitos mexicanos y un ambiente familiar para conmemorar el Grito de Independencia.

Además de Culiacán, municipios como Mazatlán, Guasave y El Fuerte también ofrecerán celebraciones con verbenas populares, fuegos artificiales y espectáculos musicales que buscan fortalecer la identidad nacional y el sentido de comunidad.

La gastronomía regional tendrá un papel protagónico en las fiestas, con platillos como el chilorio, la machaca, los tamales barbones y diversas preparaciones de mariscos frescos, mientras que la música de banda sinaloense, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, acompañará las festividades con el tradicional sonido de la tambora.

Para garantizar la seguridad, el Grupo Interinstitucional, conformado por policías estatales, municipales, la Guardia Nacional y el Ejército, desplegará un operativo especial. El gobierno estatal confía en que, como en otros eventos masivos recientes —como el Carnaval Internacional de Mazatlán y la Semana de la Moto—, las celebraciones se realicen en un ambiente seguro y de sana convivencia.

Más allá de los festejos, septiembre representa una oportunidad para visitar los destinos turísticos de Sinaloa. Mazatlán destaca por su malecón y Centro Histórico; El Fuerte, como Pueblo Mágico, ofrece un recorrido por su herencia colonial; mientras que Guasave se consolida como la Capital Gastronómica del estado.

Con estas actividades, Sinaloa busca posicionarse como un destino donde tradición, cultura y turismo se unen para celebrar las fiestas patrias en un ambiente de orgullo nacional.