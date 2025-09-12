Morelos celebra la Mojiganga 2025 en Temoac: tradición, comparsas y turismo cultural

Cuernavaca, Morelos, 8 de septiembre de 2025.— El Gobierno de Morelos, en coordinación con el Ayuntamiento de Temoac y comités comunitarios, celebró la Mojiganga 2025, una de las festividades culturales más representativas de la entidad, con más de seis décadas de tradición.

El evento, realizado el pasado fin de semana, integró comparsas con figuras monumentales de hasta cinco metros de altura, elaboradas en cartonería, acompañadas por bandas de viento que interpretaron el tradicional ritmo de chinelo.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, afirmó que la Mojiganga es “una de las expresiones más hermosas del patrimonio cultural de nuestro estado, que no sólo fortalece la identidad comunitaria, sino que también impulsa la actividad turística y económica de la región”.

Por su parte, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, señaló que “la Mojiganga representa nuestro talento y tradición, es motivo de orgullo para la población y contribuye a que productos emblemáticos como el amaranto sean más valorados en México y en el extranjero”.

En esta edición participaron 18 comparsas locales con un total de mil 125 integrantes, quienes prepararon sus presentaciones con meses de anticipación bajo temáticas que van de lo prehispánico hasta elementos contemporáneos de la cultura popular.

La festividad atrajo a más de siete mil visitantes y generó una derrama económica superior a 1.3 millones de pesos, consolidando a Morelos como destino de turismo cultural y comunitario.

Con ello, la Mojiganga reafirma que “Morelos, La primavera de México” es un territorio vivo donde la cultura, la tradición y la participación comunitaria se convierten en pilares del desarrollo turístico y social.