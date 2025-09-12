Conéctate con nosotros

Morelos celebra la Mojiganga 2025 en Temoac: tradición, comparsas y turismo cultural

Sinaloa celebra el Grito de Independencia con Miguel Bosé, Marisela y El Coyote

Mascota, Jalisco se alista para las Fiestas Patrias y Patronales 2025

Jalisco presenta Programa Turístico 2030 para consolidar al estado como destino líder

Festival del Tequila y del Mariachi 2025 celebra 25 años en Ciudad Juárez con música y sabor

Deporte e historia: ENAH vincula el juego de pelota mesoamericano con el pádel

Air Canada reinicia gradualmente vuelos tras acuerdo con sindicato de sobrecargos

Vuelo de Aeroméxico regresa a CDMX por falla de presurización; sin incidentes

Llaves MICHELIN: así será la primera selección mundial de hoteles en octubre de 2025

Guadalajara será sede del 94º Congreso Global de UFI en 2027

Publicado

Hace 6 horas

en

Cuernavaca, Morelos, 8 de septiembre de 2025.— El Gobierno de Morelos, en coordinación con el Ayuntamiento de Temoac y comités comunitarios, celebró la Mojiganga 2025, una de las festividades culturales más representativas de la entidad, con más de seis décadas de tradición.

El evento, realizado el pasado fin de semana, integró comparsas con figuras monumentales de hasta cinco metros de altura, elaboradas en cartonería, acompañadas por bandas de viento que interpretaron el tradicional ritmo de chinelo.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, afirmó que la Mojiganga es “una de las expresiones más hermosas del patrimonio cultural de nuestro estado, que no sólo fortalece la identidad comunitaria, sino que también impulsa la actividad turística y económica de la región”.

Por su parte, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, señaló que “la Mojiganga representa nuestro talento y tradición, es motivo de orgullo para la población y contribuye a que productos emblemáticos como el amaranto sean más valorados en México y en el extranjero”.

En esta edición participaron 18 comparsas locales con un total de mil 125 integrantes, quienes prepararon sus presentaciones con meses de anticipación bajo temáticas que van de lo prehispánico hasta elementos contemporáneos de la cultura popular.

La festividad atrajo a más de siete mil visitantes y generó una derrama económica superior a 1.3 millones de pesos, consolidando a Morelos como destino de turismo cultural y comunitario.

Con ello, la Mojiganga reafirma que “Morelos, La primavera de México” es un territorio vivo donde la cultura, la tradición y la participación comunitaria se convierten en pilares del desarrollo turístico y social.

