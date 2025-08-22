Reconocen a Impression Isla Mujeres by Secrets en los Premios MexBest 2025

En la ceremonia de los Premios MexBest 2025, realizada el 20 de agosto en Guadalajara, Impression Isla Mujeres by Secrets, parte de World of Hyatt, fue distinguido con el galardón Reader’s Choice a Mejor Hotel en la Riviera Maya.

Los Premios MexBest se han consolidado como un referente en la industria hotelera y gastronómica del país, reconociendo excelencia, innovación y experiencias memorables. Entre sus categorías, destaca Reader’s Choice, única en su tipo al ser elegida directamente por el público a través de una votación abierta, en la que miles de personas seleccionan a los hoteles, bares, restaurantes y panaderías que más los inspiran.

Para Impression Isla Mujeres by Secrets, este reconocimiento refleja la preferencia y el cariño de sus huéspedes, consolidando al resort bajo su concepto Endless Privileges® como la experiencia favorita de los viajeros en la región. La propiedad reafirma así su compromiso de ofrecer hospitalidad de lujo, gastronomía de clase mundial y el encanto único del Caribe mexicano.

El reconocimiento llega en un momento clave, ya que el resort se acerca a su segundo aniversario fortaleciendo su propuesta de valor con experiencias personalizadas, bienestar integral y una oferta gastronómica curada por chefs de renombre. De esta forma, la marca se posiciona como embajadora del lujo en la Riviera Maya, atrayendo tanto al viajero nacional como al internacional.

“Este premio nos llena de orgullo porque proviene directamente de nuestros huéspedes y visitantes, quienes viven la experiencia y la reconocen como especial. Es un recordatorio de que estamos en el camino correcto: creando momentos memorables y experiencias que destacan”, señaló Mourad Essafi, Gerente General de Impression Isla Mujeres by Secrets.

Con esta distinción, el resort reafirma su liderazgo en la hotelería de lujo en México y su lugar como uno de los referentes más destacados de la Riviera Maya.