Nuevo León renueva las Grutas de García con atractivos turísticos 360

Publicado

Hace 7 horas

en

La Secretaría de Turismo de Nuevo León, en coordinación con el Patronato Pro Grutas de García y la Dirección de Planeación de Política Turística Sostenible, presentó nuevas experiencias y atractivos en el Parque Grutas de García, con el objetivo de diversificar la oferta turística y consolidar al municipio como referente en turismo de naturaleza.

Durante el evento, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que las Grutas de García —formadas hace más de 60 millones de años— son un emblema natural e histórico que continúa renovándose para ofrecer experiencias modernas, inclusivas y sostenibles.

“Este lanzamiento es resultado de un año de trabajo constante desde la reinauguración del teleférico en septiembre de 2024. Queremos que cada visitante viva la experiencia completa: conocer la gruta, disfrutar sus espacios renovados y llevarse un recuerdo único”, señaló Martínez Villarreal.

Novedades en las Grutas de García

  • Grutas de García 360: proyección inmersiva e inclusiva sobre la historia y formaciones, diseñada para personas con discapacidad, movilidad reducida o adultos mayores.
  • Pabellón museográfico rehabilitado con salas y contenidos actualizados.
  • Fuente de chorros como atractivo visual en la explanada.
  • Área fotográfica Fotolife con pantalla verde para imágenes temáticas de la gruta.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, representantes de RETOS A.B.P. a través de la iniciativa Ser Turista: De la mano por Nuevo León, tour operadores y medios de comunicación, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León reafirmó su compromiso de impulsar proyectos turísticos que fortalezcan la derrama económica local, preserven el patrimonio natural y ofrezcan experiencias de calidad a visitantes nacionales e internacionales.

