Posadas brilla en los Trazees Awards 2025

Posadas fue reconocida en los Trazees Awards 2025 con dos distinciones que consolidan su liderazgo en la hospitalidad turística a nivel mundial: “Favorite Hotel Chain in México” otorgado a Fiesta Americana y “Best Hotel Industry Leader” para Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de la compañía.

Los Trazees Awards, organizados por la publicación internacional Global Traveler, destacan cada año a los destinos, aerolíneas, hoteles y líderes más sobresalientes de la industria turística. La elección se realiza a través de la votación de jóvenes viajeros y expertos en turismo, con un enfoque particular en el público millennial, cuyas edades oscilan entre 25 y 40 años.

En esta edición, Posadas fue reconocida por su compromiso con la innovación, la calidad hospitalaria y la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias del sector, características que la han convertido en favorita entre los nuevos viajeros.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Beverly Hills, California, donde Enrique Calderón recibió las distinciones de manos de Francis X. Gallagher, CEO y fundador de Global Traveler. Durante el evento, Gallagher destacó la trayectoria de Calderón y su liderazgo en la expansión de Fiesta Americana, que actualmente suma más de 200 hoteles en México y el Caribe.

Con una historia que inició en 1970, Posadas ha mantenido un crecimiento sólido gracias a un plan de desarrollo que continúa vigente, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y un servicio que inspira en cada una de sus propiedades.