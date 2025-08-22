Posadas brilla en los Trazees Awards 2025

Conéctate con nosotros

TURISMO

TURISMO

Posadas fue reconocida en los Trazees Awards 2025 con dos distinciones que consolidan su liderazgo en la hospitalidad turística a nivel mundial: “Favorite Hotel Chain in México” otorgado a Fiesta Americana y “Best Hotel Industry Leader” para Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de la compañía.

Los Trazees Awards, organizados por la publicación internacional Global Traveler, destacan cada año a los destinos, aerolíneas, hoteles y líderes más sobresalientes de la industria turística. La elección se realiza a través de la votación de jóvenes viajeros y expertos en turismo, con un enfoque particular en el público millennial, cuyas edades oscilan entre 25 y 40 años.

En esta edición, Posadas fue reconocida por su compromiso con la innovación, la calidad hospitalaria y la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias del sector, características que la han convertido en favorita entre los nuevos viajeros.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Beverly Hills, California, donde Enrique Calderón recibió las distinciones de manos de Francis X. Gallagher, CEO y fundador de Global Traveler. Durante el evento, Gallagher destacó la trayectoria de Calderón y su liderazgo en la expansión de Fiesta Americana, que actualmente suma más de 200 hoteles en México y el Caribe.

Con una historia que inició en 1970, Posadas ha mantenido un crecimiento sólido gracias a un plan de desarrollo que continúa vigente, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y un servicio que inspira en cada una de sus propiedades.

