Nuevo León avanza en estrategia sostenible para turismo de naturaleza y aventura

Monterrey, N.L., 21 de agosto de 2025. – Autoridades estatales, federales, municipales, especialistas, iniciativa privada y sociedad civil participaron en la sesión de trabajo “Estrategia participativa para el desarrollo sostenible y sustentable del turismo de naturaleza y aventura”, organizada por la Secretaría de Turismo de Nuevo León, en colaboración con las Secretarías de Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

El encuentro, realizado en el LABNL, revisó los avances de las cuatro mesas especializadas instaladas en 2024: regulación y normatividad; seguridad e infraestructura; conservación y biodiversidad; y comunicación y difusión, con el objetivo de consolidar un modelo integral que fortalezca al sector bajo principios de sostenibilidad.

La secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, subrayó que el estado cuenta con 29 áreas naturales protegidas que abarcan más de 157 mil hectáreas, lo que representa un gran patrimonio natural que debe aprovecharse de manera responsable.

“El turismo de naturaleza y aventura es un motor económico y social. Queremos un modelo que genere riqueza sostenible, proteja la biodiversidad y eleve el bienestar comunitario. Además, Nuevo León marca un antes y un después al consolidar un estándar de competencia único en el país para servicios turísticos de aventura”, afirmó Martínez Villarreal.

Como parte de esta estrategia, en 2023 se creó el primer estándar de competencia en México (EC1663) para la prestación de servicios turísticos en actividades de naturaleza y aventura, con la participación de 17 expertos del sector público, privado y académico.

También se han implementado brigadas de verificación y formalización de prestadores de servicios en Santiago, uno de los destinos prioritarios por su riqueza natural y necesidad de regulación.

Los resultados de esta sesión se presentarán en foros de consulta regionales en municipios con vocación turística, para fortalecer capacidades locales y garantizar un desarrollo participativo.

El evento contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, y representantes de la Secretaría de Participación Ciudadana, quienes destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para un turismo responsable alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.