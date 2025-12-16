León rompe récords turísticos en 2025 y se consolida como líder del Bajío

León, Guanajuato, concluye 2025 como uno de los destinos turísticos más sólidos y competitivos del Bajío, tras registrar resultados históricos tanto en turismo de ocio como en turismo de reuniones. La combinación de conectividad, infraestructura especializada, seguridad y una oferta turística en constante fortalecimiento ha consolidado a la ciudad como una sede estratégica para eventos nacionales e internacionales.

Durante el año, León encabezó la llegada de turistas en el estado de Guanajuato, impulsada por una operación turística segura y confiable, con un saldo blanco en el 100% de los eventos realizados, resultado de la estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana.

Conectividad e infraestructura, claves del crecimiento

La ubicación estratégica de León, en el corazón del país, ha sido uno de sus principales diferenciadores. La ciudad conecta por carretera con el 60% de la población nacional en un máximo de cuatro horas, además de contar con 580 salidas diarias desde su Central de Autobuses.

En el ámbito aéreo, León dispone de 194 vuelos semanales, mientras que su infraestructura turística se complementa con 175 hoteles, 9,453 habitaciones y 473 restaurantes, elementos que fortalecen la experiencia integral del visitante.

Resultados históricos en visitantes y derrama económica

Gracias a estas fortalezas, León recibió cerca de 6 millones de visitantes durante 2025, generando una derrama económica superior a los 9.6 mil millones de pesos. La proyección al cierre del año estima una derrama que superará los 13 mil 500 millones de pesos, consolidando un nuevo máximo histórico y superando los resultados de 2024.

El turismo de reuniones impulsa cifras récord

El segmento MICE ha sido determinante para el desempeño turístico de la ciudad. De los 123 eventos programados en 2025, León realizó 117, lo que permitirá cerrar el año con la derrama económica más alta registrada, estimada en 13,500 millones de pesos.

Estas cifras consideran eventos cautivos e itinerantes, temporadas vacacionales y la actividad constante del corredor industrial, factores que mantienen a León como uno de los destinos más competitivos del país.

Entre los eventos de mayor relevancia que eligieron a León como sede en 2025 destacan:

4º Summit de la Industria de Reuniones

Convención Anual y Expo ANEAS

48º Congreso de Medicina Interna

23º Copa Amistad Internacional de Gimnasia Artística

ANPIC, Crediexpo y CNIR, entre otros

Proyección positiva rumbo a 2026

De cara a 2026, León ya cuenta con 112 eventos confirmados, que incluyen encuentros académicos, deportivos y médicos como la Convención de Legionarios, el Congreso Veterinario de León, la Feria Estatal de León y la Motofiesta, reafirmando la confianza de las principales industrias en el destino.

Presencia internacional y fortalecimiento del destino

A lo largo del año, León reforzó su posicionamiento internacional mediante su participación en ferias clave del turismo de reuniones, entre ellas IBTM Americas, Tianguis Turístico de México, WMF Global Caribe Mexicano, FIEXPO Latin America 2025 y Vitrina Turística ANATO.

Este avance ha sido resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado, Poliforum León, la Asociación Mexicana de la Industria de Reuniones y Eventos de Guanajuato y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, lo que ha permitido prospectar eventos de alto impacto y atraer organizadores nacionales e internacionales.

Con estos resultados, León proyecta superar nuevamente sus cifras en 2026, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para la industria MICE y el turismo de ocio en el Bajío y en México.