Conéctate con nosotros

TURISMO

Guanajuato Capital celebra el Festival del Día de Muertos 2025 con China como país invitado

TURISMO

Festival “Al Calor del Mariachi 2025” en Chapala: música y gastronomía del Lago de Chapala

Automotriz TURISMO

Un sueño que sigue rodando en la Carrera Panamericana 2025

Sustentabilidad TURISMO

IATI Seguros impulsa reforestación y turismo responsable en la Ciudad de México

TURISMO

La Arena Guadalajara abre con Maroon 5 y refuerza el turismo en Jalisco

TURISMO

Aumenta 5 por ciento gasto turístico extranjero en verano

De tu interés Destinos Noticias

Proyecto Saguaro GNL en la mira: inicia batalla legal por el Golfo de California

TURISMO

Delegación mexicana participa en IFTM, JATA y FIT 2025

Sustentabilidad TURISMO

Ciudad de México y Buenos Aires impulsan el turismo urbano en Latinoamérica

TURISMO

Rehabilitarán sitios emblemáticos de Galeana, NL

TURISMO

Guanajuato Capital celebra el Festival del Día de Muertos 2025 con China como país invitado

Publicado

Hace 6 horas

en

Guanajuato, Gto., 7 de octubre de 2025. — Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Guanajuato Capital celebrará la séptima edición del Festival del Día de Muertos, una de las expresiones culturales más representativas de México, que busca fortalecer la identidad local y consolidar al municipio como un referente del turismo cultural a nivel nacional e internacional.

En esta edición, el festival tendrá como estado invitado a San Luis Potosí, a Real de Catorce (SLP) y Catemaco (Veracruz) como ciudades invitadas, y a China como país invitado, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección global del evento.

Con una inversión de 7 millones de pesos, se prevé una derrama económica de 291 millones de pesos y una afluencia de 197,800 asistentes, además de una ocupación hotelera del 100%, lo que lo consolida como uno de los eventos más importantes para la economía turística de la capital guanajuatense.

El festival ofrecerá experiencias inmersivas que combinan arte, tecnología y tradición, entre ellas:

  • Túnel de Tradición, en la Calle Subterránea, donde aromas, luces y sonidos evocarán el Mictlán e incluirán una ofrenda monumental en honor a José Alfredo Jiménez, en colaboración con Dolores Hidalgo.
  • Procesión de los Angelitos, en memoria de niñas y niños fallecidos.
  • Desfile de Calaveras y Catrinas, que llenará de color y música las calles del Centro Histórico.
  • Tapete de la Muerte, obra efímera de arte colectivo.
  • Retorno al Mictlán, recorrido escénico que refleja la cosmovisión mexicana sobre la vida y la muerte.

Desde su creación, el Festival del Día de Muertos de Guanajuato ha crecido como un espacio de participación ciudadana, promoción artística y preservación de las tradiciones, además de contribuir al posicionamiento internacional de la ciudad como un destino cultural vivo.

El evento, reconocido por su autenticidad y su arraigo social, busca transmitir a las nuevas generaciones el valor simbólico de la muerte como parte de la vida, fomentando la educación patrimonial y la sostenibilidad cultural.

Con esta séptima edición, Guanajuato Capital reafirma su compromiso con la cultura, la inclusión y la proyección turística sostenible, haciendo de cada altar, desfile y ofrenda un homenaje a la memoria y la identidad mexicana.

Consulta el programa completo: guanajuatocapital.gob.mx
Reservaciones: hotelesguanajuato.com

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.