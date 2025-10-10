Guanajuato Capital celebra el Festival del Día de Muertos 2025 con China como país invitado

Guanajuato, Gto., 7 de octubre de 2025. — Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Guanajuato Capital celebrará la séptima edición del Festival del Día de Muertos, una de las expresiones culturales más representativas de México, que busca fortalecer la identidad local y consolidar al municipio como un referente del turismo cultural a nivel nacional e internacional.

En esta edición, el festival tendrá como estado invitado a San Luis Potosí, a Real de Catorce (SLP) y Catemaco (Veracruz) como ciudades invitadas, y a China como país invitado, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección global del evento.

Con una inversión de 7 millones de pesos, se prevé una derrama económica de 291 millones de pesos y una afluencia de 197,800 asistentes, además de una ocupación hotelera del 100%, lo que lo consolida como uno de los eventos más importantes para la economía turística de la capital guanajuatense.

El festival ofrecerá experiencias inmersivas que combinan arte, tecnología y tradición, entre ellas:

Túnel de Tradición , en la Calle Subterránea, donde aromas, luces y sonidos evocarán el Mictlán e incluirán una ofrenda monumental en honor a José Alfredo Jiménez , en colaboración con Dolores Hidalgo.

, en la Calle Subterránea, donde aromas, luces y sonidos evocarán el Mictlán e incluirán una , en colaboración con Dolores Hidalgo. Procesión de los Angelitos , en memoria de niñas y niños fallecidos.

, en memoria de niñas y niños fallecidos. Desfile de Calaveras y Catrinas , que llenará de color y música las calles del Centro Histórico.

, que llenará de color y música las calles del Centro Histórico. Tapete de la Muerte , obra efímera de arte colectivo.

, obra efímera de arte colectivo. Retorno al Mictlán, recorrido escénico que refleja la cosmovisión mexicana sobre la vida y la muerte.

Desde su creación, el Festival del Día de Muertos de Guanajuato ha crecido como un espacio de participación ciudadana, promoción artística y preservación de las tradiciones, además de contribuir al posicionamiento internacional de la ciudad como un destino cultural vivo.

El evento, reconocido por su autenticidad y su arraigo social, busca transmitir a las nuevas generaciones el valor simbólico de la muerte como parte de la vida, fomentando la educación patrimonial y la sostenibilidad cultural.

Con esta séptima edición, Guanajuato Capital reafirma su compromiso con la cultura, la inclusión y la proyección turística sostenible, haciendo de cada altar, desfile y ofrenda un homenaje a la memoria y la identidad mexicana.

Consulta el programa completo: guanajuatocapital.gob.mx

Reservaciones: hotelesguanajuato.com