Delegación mexicana participa en IFTM, JATA y FIT 2025

México reforzó su presencia internacional al participar en tres de las ferias turísticas más importantes del mundo: International French Travel Market Top Resa (IFTM Top Resa) en París, Tourism EXPO Japan (JATA) en Aichi y la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires.

Con la participación de 53 expositores, nuestro país proyectó su cultura, gastronomía y destinos ante más de 300 mil asistentes y dentro de un marco de más de 4,200 expositores globales, consolidando su posicionamiento en mercados estratégicos de Europa, Asia y América Latina.

La conceptualización y operación del Pabellón de México estuvo a cargo de la plataforma CREATURISMO, que desarrolla la presencia nacional en las principales ferias turísticas internacionales de 14 países.

“La presencia de México en estos foros es una inversión estratégica que genera alianzas, incrementa la llegada de visitantes y proyecta la imagen de un país diverso, confiable y competitivo”, señaló Rodrigo Hurtado, Director Operativo de CREATURISMO.

Francia: un mercado de alto valor

Francia se mantiene como uno de los principales emisores europeos hacia México, con turistas caracterizados por su alto poder adquisitivo, estancias largas y un gran interés por la cultura y gastronomía.

En IFTM Top Resa, feria B2B líder en Francia que reúne a más de 30,000 profesionales, 1,400 marcas y 170 destinos, participaron 25 expositores mexicanos que promovieron experiencias únicas para el viajero europeo.

Japón: sofisticación y alto gasto turístico

Japón representa un mercado con gran potencial, gracias a su perfil de viajero sofisticado, interesado en circuitos culturales, naturaleza y lujo. En Tourism EXPO Japan, la feria más grande de Asia que en 2024 reunió a 182,934 visitantes y 1,384 expositores de 80 países, México contó con la presencia de 9 expositores bajo el lema “Travel for Discovery and New Encounters”.

Argentina: tercer mercado emisor hacia México

Argentina es actualmente el tercer mercado emisor hacia México, con más de 87,000 visitantes en el primer bimestre de 2025 (+26% anual). Conectado por vuelos directos Buenos Aires–CDMX con entre 7 y 13 frecuencias semanales, el mercado argentino muestra un crecimiento constante.

En la FIT Buenos Aires, una de las ferias más importantes de América Latina que recibe a más de 125,000 visitantes y 1,700 expositores, participaron 19 expositores mexicanos, fortaleciendo la colaboración con operadores regionales.

Próximas participaciones internacionales

México continuará su posicionamiento global en las siguientes ferias:

IMEX América en Las Vegas, 7 al 9 de octubre.

en Las Vegas, 7 al 9 de octubre. TTG Travel Experience en Rímini, Italia, 8 al 10 de octubre.

en Rímini, Italia, 8 al 10 de octubre. World Travel Market (WTM) en Londres, 4 al 6 de noviembre