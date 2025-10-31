Cinco experiencias imperdibles en León durante el FIG 2025

León se prepara para vestir su cielo de colores con el Festival Internacional del Globo (FIG), uno de los eventos más emblemáticos y esperados de México. Pero además del espectáculo aéreo que deslumbra cada amanecer, la ciudad ofrece experiencias naturales, urbanas y gastronómicas que transforman cada visita en un viaje lleno de descubrimientos.

Con su equilibrio entre modernidad y tradición, León invita a los visitantes a explorar su lado más auténtico, desde aventuras al aire libre hasta encuentros con su legado artesanal y su vibrante vida urbana.

1. Pedalea entre paisajes naturales

El Parque Metropolitano y la Presa El Palote, sede del FIG, son el punto de partida ideal para recorrer en bicicleta senderos arbolados, detenerse en miradores y contemplar el reflejo de los globos sobre el lago al amanecer. Una experiencia que conecta con la naturaleza y el espíritu verde de la ciudad.

2. Escalada y senderismo en la Sierra de Lobos

A solo 30 minutos del centro, la Sierra de Lobos ofrece más de 143 mil hectáreas de naturaleza protegida, perfectas para el senderismo, la escalada o la observación de fauna local. Este entorno invita a desconectarse del ruido y disfrutar la tranquilidad del Bajío desde lo más alto.

3. Taller de marroquinería artesanal

León es sinónimo de piel. En sus talleres locales, los visitantes pueden vivir la experiencia de elaborar su propia pieza artesanal —como una cartera o llavero— mientras aprenden sobre el arte que ha dado fama internacional a la ciudad. Una forma única de llevarse un recuerdo hecho con las propias manos y el talento leonés.

4. Recorrido histórico por el corazón de León

El Centro Histórico combina historia, arquitectura y sabor. Desde el majestuoso Templo Expiatorio hasta el Arco Triunfal de la Calzada, cada rincón cuenta una historia. El paseo se complementa con una cebadina o nieve artesanal, y termina con una cena en alguna terraza con vistas a la ciudad iluminada.

5. Brinda bajo el cielo iluminado del FIG

Durante la Noche Mágica, el cielo de León se enciende con globos anclados al suelo que destellan al ritmo de la música. Este espectáculo visual, acompañado de conciertos y ambiente festivo, se disfruta mejor desde las terrazas cercanas al Parque Metropolitano, con cócteles de autor y buena compañía.

En León, cada experiencia deja una huella: la emoción de volar, el sabor de su cocina, el arte de sus manos y la calidez de su gente.

Este 2025, vive el Festival Internacional del Globo y descubre una ciudad que te recibe con los brazos abiertos para disfrutar de un viaje lleno de color, historia y emoción.