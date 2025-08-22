Conéctate con nosotros

Noticias

Ven 2º semestre más promisorio para parques industriales

De tu interés Noticias

Celebra el Día Internacional del Ramen en Encuentro Oceanía y Manacar

Noticias

Planta de Kia en Nuevo León, la mejor de México según JD Power 2025

Noticias

No olvide actualizar sus datos personales en su Afore

Noticias

Cómo proteger tus aparatos electrónicos en temporada de lluvias

Noticias

FinCEN aplaza medidas aplicadas a CIBanco, Intercam y Vector

Noticias

Moody´s pone en perspectiva positiva calificación de PEMEX

Aviación Noticias

Air Canada suspende todos sus vuelos hasta el 19 de agosto por huelga de auxiliares

Noticias

AMANAC celebra 38 años y anuncia Instituto de formación logística para 2026

Noticias

Cotización estable del peso mexicano

Noticias

Ven 2º semestre más promisorio para parques industriales

Publicado

Hace 14 horas

en

Ven 2º semestre más promisorio para parques industriales

Especialistas consultados de Newmark y Meor coincidieron en que el segundo semestre será mejor para el mercado, que se puede potenciar, si México aumenta su integración comercial con el país del norte: Canadá.

En Concreto reunió a Samuel Campos, Director Ejecutivo de Newmark Latinoamérica y Jonathan Pomerantz, Director Comercial de Meor para hablar sobre el destino del nearshoring. Allí el director de Newmark para Latinoamérica fue tajante: “creo que el nearshoring ya se murió”.

Y añadió: esto no quiere decir que el comercio bilateral no siga, las razones que dieron origen al nearshoring de atacar de una manera más integral el mercado norteamericano desapareció con Trump, porque en lugar de seguir fomentado esta relación intrarregional trata de que todo se produzca y consuma en Estados Unidos.

Lee más en Tu Guía En Concreto no. 113

Así Jonathan Pomerantz sugirió incrementar la integración comercial con Canadá que solo es de 39%, por ejemplo, dijo que en la región de Asia el comercio intrarregional es de 70%, en Europa del 60% y vemos en Norteamérica que hay la oportunidad de subir a 55% el intercambio regional lo que apuntala las economías.

En su turno, Jonathan Pomerantz, director Comercial de Meor señaló que ahora tiene puesta su mira en el corredor de Cuautitlán en el Estado de México, no está relacionado con nearshoring sino es un tema logístico, no depende de Trump es una inversión atemporal este mercado va a seguir fuerte y solido

Señaló que la palabra nearshoring o como se nombre en adelante el fenómeno económico es lo de menos lo importante es que ve que habrá inversión.

Y expuso: si tú te vas al norte del país Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa llevamos haciendo esto 40 años constantemente empresas se relocalizan en la frontera y como en todos hay ciclos este ciclo alta demanda le llamamos nearshoring.

Pero realmente lo que México tiene son bases económicas fundamentales y muchos países producen o almacenan sus bienes de este lado de la frontera qué más da la palabra.

Pomerantz adelantó que en Tijuana preparan un anuncio importante de inversión en el sector industrial

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.