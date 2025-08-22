Ven 2º semestre más promisorio para parques industriales

Especialistas consultados de Newmark y Meor coincidieron en que el segundo semestre será mejor para el mercado, que se puede potenciar, si México aumenta su integración comercial con el país del norte: Canadá.

En Concreto reunió a Samuel Campos, Director Ejecutivo de Newmark Latinoamérica y Jonathan Pomerantz, Director Comercial de Meor para hablar sobre el destino del nearshoring. Allí el director de Newmark para Latinoamérica fue tajante: “creo que el nearshoring ya se murió”.

Y añadió: esto no quiere decir que el comercio bilateral no siga, las razones que dieron origen al nearshoring de atacar de una manera más integral el mercado norteamericano desapareció con Trump, porque en lugar de seguir fomentado esta relación intrarregional trata de que todo se produzca y consuma en Estados Unidos.

Así Jonathan Pomerantz sugirió incrementar la integración comercial con Canadá que solo es de 39%, por ejemplo, dijo que en la región de Asia el comercio intrarregional es de 70%, en Europa del 60% y vemos en Norteamérica que hay la oportunidad de subir a 55% el intercambio regional lo que apuntala las economías.

En su turno, Jonathan Pomerantz, director Comercial de Meor señaló que ahora tiene puesta su mira en el corredor de Cuautitlán en el Estado de México, no está relacionado con nearshoring sino es un tema logístico, no depende de Trump es una inversión atemporal este mercado va a seguir fuerte y solido

Señaló que la palabra nearshoring o como se nombre en adelante el fenómeno económico es lo de menos lo importante es que ve que habrá inversión.

Y expuso: si tú te vas al norte del país Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa llevamos haciendo esto 40 años constantemente empresas se relocalizan en la frontera y como en todos hay ciclos este ciclo alta demanda le llamamos nearshoring.

Pero realmente lo que México tiene son bases económicas fundamentales y muchos países producen o almacenan sus bienes de este lado de la frontera qué más da la palabra.

Pomerantz adelantó que en Tijuana preparan un anuncio importante de inversión en el sector industrial