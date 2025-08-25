Guelaguetza experiencia imperdible: Sectur

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, celebró la organización de la Guelaguetza 2025 y la calificó como una experiencia imperdible para cualquier mexicano, al reconocer que en la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, Oaxaca se ha desplegado una estrategia que permite hacer turismo cultural sostenible y generador de prosperidad compartida.

Al acudir como invitada a la celebración del primer Lunes del Cerro dentro de los festejos de la Guelaguetza de este año, la funcionaria anunció que Oaxaca ha sido considerada en la organización del Mundial de Futbol, se invertirá para construir el tranvía turístico de la capital este año y la empresa ADO tendrá una ruta permanente a pueblos mágicos.

Mencionó que este año, asistieron la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; la y el gobernador de Veracruz y Baja California, Rocío Nahle y Víctor Cossío; el ministro presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar; así como la directora de Relaciones Intergubernamentales del gobierno de la República, Leticia Rodríguez, y la empresaria Altagracia Gómez Sierra.

La secretaria de Turismo dijo que vivir la Guelaguetza es una experiencia inolvidable, “hago este llamado para que todas y todos los mexicanos no solo presencien esta fiesta cultural con profundas raíces en los pueblos originarios, sino que se sumerjan en las tradiciones, cultura e historia que le dan sustento”.

Hizo un reconocimiento al gobernador Jara Cruz por el impulsó que le ha dado al turismo sostenible como una estrategia de crecimiento y desarrollo con prosperidad compartida.

“Es extraordinaria organización de la Guelaguetza, hoy la capital se puede caminar tranquilamente y en orden, con un zócalo limpio y sin estar tomado por plantones que alejaban al turista, y se ha desplegado al turismo”.

Oaxaca destaca en Turismo

Detalló las acciones previstas por la federación para Oaxaca, como la decisión de que inicie aquí un nuevo modelo para la certificación de los guías de turismo del país. En la entidad, se podrán capacitar en el Tecnológico de Oaxaca, con una reducción de costos que baja de 40 mil pesos que cobra la Sectur por el diplomado de 560 horas a un cobro de 5 mil pesos; en el caso de los estudiantes será de 2 mil 500 pesos.

Por lo que toca al turismo comunitario, se trabaja con la UNESCO para que Oaxaca pueda inaugurar sus primeras ocho guías de experiencias comunitarias, con mecanismos de digitalización y construcción de infraestructura para comercializarlas más adelante en los tianguis turísticos.

La secretaria mencionó que se ha ubicado un polígono de 27 municipios en la Sierra de Juárez para enfocar esfuerzos y apuntalar el crecimiento turístico con promoción, equipamiento e infraestructura que permitan su consolidación.

De igual forma se trabaja con las rutas de color para pintar alrededor de siete municipios, a fin de consolidar los objetivos del Plan México de fortalecer y aumentar el consumo y proveeduría local.

Informó que la Sectur hizo un catálogo de artesanos y productos agroalimenticios y también textiles, para insertarlos en la cadena de los hoteles y las grandes cadenas, a fin de que éstos les compren cerca de 350 productos, desde toallas y sábanas, en vez de adquirir productos extranjeros, lo que busca posicionar la producción local en el ámbito nacional, muchos de los cuales tendrá el sello Hecho en México.

Por lo que toca al Mundial de Futbol, la secretaria de Turismo explicó que se adquirieron los derechos de transmisión en cinco pueblos mágicos y en la capital se desarrollarán festivales gastronómicos, además de que Oaxaca estará presente con sus platillos ancestrales en el evento de Cocina Gastronómica de México a instalar en el Campo Marte.

Invitó a la población a acudir a Oaxaca y disfrutar de sus diferentes actividades en este verano, en el que se espera la visita de más de 650,000 turistas en todos sus destinos turísticos, con nuevas oportunidades de transportación, como la ruta permanente que abrió ADO desde el zócalo de la Ciudad de México hasta las diferentes rutas mezcalera y textil que permitirá derramas económicas en sus pueblos mágicos.

La secretaria aseguró que esta diversificación de servicios no promueve la gentrificación, porque el turismo es generador de prosperidad compartida, en el que nadie se queda atrás, prueba de ello es que entre el 2018 y 2024, cerca de 5 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 900,000 fueron a través de una actividad turística.

Oaxaca fortalece lazos de cooperación internacional

Como parte del fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional y del reconocimiento a la riqueza cultural y productiva de Oaxaca, este lunes se contó con la presencia en la entidad de los embajadores de Francia en México, Delphine Borione; de Dinamarca, Kim Højlund Christensen; de Uruguay, Santiago Wins Arnábal y del consejero Político de la Embajada de Italia en México, Emanuele D’Andrassi.

Durante la mañana, las y los representantes diplomáticos asistieron a la edición matutina de la Guelaguetza 2025, encabezada por el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz en compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano y presidida por la representante de la Diosa Centéolt 2025, Patricia Casiano Zaragoza.

En este emblemático encuentro, apreciaron la riqueza cultural, la música, danza y vestimenta tradicional de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, que hacen de la Guelaguetza una de las celebraciones más importantes del país.

Posteriormente, los Embajadores y el Consejero Político, realizaron un recorrido por la Feria del Mezcal 2025 y visitaron los pabellones de Artesanías, Café y Agroindustriales, donde conocieron de cerca la creatividad, identidad y calidad de los productos elaborados por manos oaxaqueñas.

Su presencia reafirma los lazos de amistad y colaboración internacional, generando así vínculos que promuevan el desarrollo económico de Oaxaca, el posicionamiento de sus productos en nuevos mercados y la proyección global de su diversidad cultural y riqueza productiva.