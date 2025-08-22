Conéctate con nosotros

De tu interés Noticias

Celebra el Día Internacional del Ramen en Encuentro Oceanía y Manacar

De tu interés Economía

Empleo formal en México alcanza récord, pero cae sin efecto de plataformas digitales

De tu interés

México brilla en Europa: premios para artistas de Puerto Vallarta

De tu interés Noticias

Egresados enfrentan alta tasa de desempleo: apoyo gratuito de Fundación CTR

De tu interés Movilidad Noticias

Rappi Turbo llega a Cancún: compras ultrarrápidas en 10 minutos o menos

De tu interés Destacada Noticias

Kia México ha apoyado a más de 10 mil menores con cáncer desde 2017

De tu interés Lanzamientos Noticias Tecnología

Samsung lanza Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Galaxy Watch8 con inteligencia artificial avanzada

De tu interés Vivienda

Sedatu avanza en la actualización del POZMVM con participación ciudadana y gobiernos locales

De tu interés Noticias Vivienda

Urge profesionalizar administración de condominios: Experta

De tu interés Finanzas personales

Mujeres mexicanas, en mayor riesgo de salud: AXA reporta alza en diabetes y depresión

De tu interés

Celebra el Día Internacional del Ramen en Encuentro Oceanía y Manacar

Publicado

Hace 15 horas

en

El próximo 25 de agosto se celebra el Día Internacional del Ramen, y Encuentro Oceanía y Manacar son los lugares ideales para disfrutarlo. Ambos centros comerciales ofrecen una gran variedad de restaurantes con ramen tradicional y fusiones únicas, como pork belly, salmón, calamar, pollo, filete de res y rib eye.

Además de su propuesta gastronómica, los visitantes podrán vivir una experiencia integral, con tiendas de moda, accesorios, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Horarios y ubicaciones:

  • Encuentro Oceanía: Av. del Peñón 355, Venustiano Carranza. Horario: 11:00 a 21:00 hrs.
  • Manacar: Av. Insurgentes Sur 1457, Benito Juárez. Horario: 11:00 a 21:00 hrs.

¡Los mejores sabores y momentos te esperan en @manacarmx y @encuentrooceania!

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.