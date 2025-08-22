Celebra el Día Internacional del Ramen en Encuentro Oceanía y Manacar

El próximo 25 de agosto se celebra el Día Internacional del Ramen, y Encuentro Oceanía y Manacar son los lugares ideales para disfrutarlo. Ambos centros comerciales ofrecen una gran variedad de restaurantes con ramen tradicional y fusiones únicas, como pork belly, salmón, calamar, pollo, filete de res y rib eye.

Además de su propuesta gastronómica, los visitantes podrán vivir una experiencia integral, con tiendas de moda, accesorios, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Horarios y ubicaciones:

Encuentro Oceanía: Av. del Peñón 355, Venustiano Carranza. Horario: 11:00 a 21:00 hrs.

Av. del Peñón 355, Venustiano Carranza. Horario: 11:00 a 21:00 hrs. Manacar: Av. Insurgentes Sur 1457, Benito Juárez. Horario: 11:00 a 21:00 hrs.

¡Los mejores sabores y momentos te esperan en @manacarmx y @encuentrooceania!