Helados Holanda, la marca de helados más confiable de México en 2025

Empresas

Helados Holanda, la marca de helados más confiable de México en 2025

Publicado

Hace 7 horas

en

Helados Holanda fue reconocida como la marca de helados más confiable de México al recibir el distintivo Marcas de Confianza 2025, otorgado por Selecciones – Reader’s Digest. El reconocimiento destaca su liderazgo en una categoría altamente emocional, donde el helado está vinculado a indulgencia, recuerdos y felicidad.

De acuerdo con el estudio, la marca obtuvo casi el 50% de preferencia frente a otras opciones del mercado, consolidándose como líder absoluto dentro de su segmento. El resultado refleja la fortaleza de su portafolio, su alta disponibilidad en puntos de venta y su capacidad para conectar emocionalmente con consumidores de distintas generaciones.

El análisis también revela que el 99% de los consumidores califica la calidad de Helados Holanda como buena o excelente, mientras que cerca del 90% reconoce que la marca ha sabido innovar con nuevos productos y presentaciones sin perder su esencia cercana y tradicional. Este equilibrio entre nostalgia e innovación se ha convertido en uno de los factores clave en la construcción de su confianza.

Según el estudio, la conexión con los consumidores no se basa únicamente en el sabor, sino en su presencia constante en momentos memorables. Su disponibilidad y la asociación emocional con experiencias significativas explican por qué la marca continúa dominando la preferencia del mercado mexicano.

Este reconocimiento nos llena de orgullo porque proviene directamente de nuestros consumidores. Que hayan elegido a Helados Holanda como la marca más confiable confirma que estamos en el corazón de las personas: en sus celebraciones, en los momentos de indulgencia y en sus memorias. La combinación de calidad, accesibilidad e innovación constante nos permite seguir acompañando estos momentos y hacer que la vida sepa mejor con helado”, afirmó Rubén Moreno, Gerente de Comunicación y Asuntos Corporativos.

Con más del 95% de consumidores satisfechos y una trayectoria de casi 100 años, Helados Holanda reafirma su compromiso de ofrecer productos accesibles, innovadores y consistentes en sabor y calidad. El distintivo Marcas de Confianza 2025 fortalece la relación de la marca con sus consumidores y renueva su promesa de seguir acompañando los momentos cotidianos de las familias mexicanas.

