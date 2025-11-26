Encendido del árbol de Krispy Kreme y donas Snoopy: fechas y detalles

Krispy Kreme® dará inicio oficial a la temporada navideña este 28 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, con el tradicional encendido de su emblemático árbol en el Teatro de Donas Satélite. El evento estará lleno de luz, música y sorpresas para toda la familia, y celebrará también el lanzamiento de su nueva colección temática de Snoopy®.

La marca trae de vuelta su icónico árbol de Navidad y lo acompañará con una experiencia inspirada en sus donas de temporada, creadas para llenar esta época de magia y dulzura. La edición especial invita a disfrutar, compartir y celebrar los momentos navideños con el sabor y la alegría que caracterizan a Krispy Kreme®.

Colección de Donas Snoopy®

La línea de temporada está inspirada en los personajes más queridos de la caricatura. Entre las nuevas creaciones destacan:

Snoopy Cookies & Kreme: dona rellena de Cookies & Kreme, decorada en forma de Snoopy con cobertura blanca, detalles de chocolate y un gorrito navideño.

dona rellena de Cookies & Kreme, decorada en forma de Snoopy con cobertura blanca, detalles de chocolate y un gorrito navideño. Esfera de Charlie Brown: dona con relleno sabor brownie y decoración de esfera navideña inspirada en Charlie Brown.

dona con relleno sabor brownie y decoración de esfera navideña inspirada en Charlie Brown. Corona Navideña: Original Glaseada decorada con betún, perlas de azúcar y una placa temática de Snoopy.

Durante el evento, la conducción estará a cargo de Fátima Torre, quien acompañará a los asistentes en esta experiencia llena de espíritu navideño. Los Krispy Lovers podrán tomarse fotografías frente al árbol, convivir con los personajes de Snoopy®, degustar las donas de temporada y descubrir todos los coleccionables navideños.

Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme® México, destacó que esta tradición se ha convertido en un momento muy esperado por sus consumidores:

“En Krispy Kreme® buscamos ofrecer experiencias memorables. El encendido del árbol es un momento mágico donde podemos ver la ilusión de nuestros Krispy Lovers al encenderse las luces. Con esta nueva colección de Snoopy® creamos una experiencia cálida y alegre que representa la Navidad en su totalidad”.

La colección Snoopy® estará disponible del 28 de noviembre al 28 de diciembre en todas las tiendas Krispy Kreme® México y mediante plataformas de entrega a domicilio.

Krispy Kreme® invita a celebrar el inicio de la temporada más especial del año con su nuevo lanzamiento y el tradicional encendido de su mágico árbol navideño.